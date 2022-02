VIDEO.- Le robaron cuatro veces en 40 días: anoche sufrieron otro robo en el club AFI19 y piden ayuda

Un hecho insólito e indignante ocurre en el club AFI 19. La institución que contiene a más de 300 chicos sufrió cuatro robos en los cuarenta días que lleva el 2022.

Eso no es todo ya que al llegar al predio, el Presidente le comentó al diario El Día que anoche sufrieron otro intento de robo. En el recuento, incluyendo los intentos de violentar la propiedad, los maleantes ya fueron seis veces.

Sebastián Mangudo, presidente de la Asociación de Fútbol Infantil 19, ubicado en diagonal 690 y 121, en pleno corazón de Villa Elvira, compartió con este medio los padecimientos que viven. Esto llega de la mano con el regreso a las actividades de los chicos que practican fútbol y hockey allí.

Durante esta madrugada debieron permanecer en el club hasta las cuatro de la mañana con el personal de Edelap ya que,al intentar nuevamente robar los cables, dejaron un tendido colgando en la vereda y quedó la mitad del predio sin luz. Este no es un drama exclusivo de ellos puesto que se repite en todo el barrio.

Las denuncias, cuatro ya, se siguen acumulando y mañana tendrán una reunión con el subcomisario del barrio para intentar encontrar una solución. “Estoy esperanzado con que alcance hacer las denuncias pero no sé ya. Tenemos pensado poner cámaras de seguridad para ver quiénes son”, reveló Sebastián.

Mañana se retoman las actividades del año con los más de 150 chicos que asisten a fútbol y luego es el turno de las niñas de hockey. En el tiempo de pausa invirtieron tiempo y dinero valioso para mejorar las canchas y darle un mejor lugar a los chicos y sus familias.

El peligro es inminente y puede provocar una tragedia si no se pone un freno. “Nos pasó muchas veces que, por ejemplo, cortan los cables para robarlos pero dejan una parte colgando, toca el alambrado y si pasa algún chico, no me quiero imaginar lo que puede pasar”, lamenta Sebastián.

El robo de cables no es el único problema que viven en el club. “Durante la pandemia nos robaron material deportivo, reflectores, bordeadoras, pavas eléctricas del buffet, rompieron una de las oficinas y se llevaron ropa deportiva”, agregó el presidente de AFI 19.

Para paliar los costos de estos delitos de los que son víctimas, organizaron una megapeña en el predio. La misma será el próximo 20 de febrero desde las 10hs y con un bono contribución de $100 los asistentes podrán disfrutar de bandas en vivo, comida rica, grupos de baile y muestras a cargo de diferentes artistas.