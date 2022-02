El dólar blue estable y el Banco Central pudo comprar U$S 50 millones

El dólar blue comenzó la jornada cambiaria abajo pero luego revirtió una pérdida de dos pesos -a $212 su precio más bajo en tres semanas-en las operaciones de la mañana, para finalizar la negociación sin variantes, a $214 para la venta en el circuito paralelo, con un incremento acumulado de 41,7 por ciento en el último año, desde los $151 del 8 de febrero del 2021.

El dólar informal llegó a negociarse a $212 por la mañana, su precio más bajo en tres semanas, pero recuperó posiciones hacia el cierre.

En la plaza mayorista, el dólar ganó 27 centavos, a $105,68, con una brecha cambiaria de 102,5 por ciento respecto del dólar informal . En el segmento de contado (spot) se negociaron U$S 214,5 millones y “la mejora en la oferta permitió que el Banco Central terminara su participación con compras por unos U$S 50 millones”, consignó al portal Infobae Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

En este marco, las reservas internacionales brutas disminuyeron U$S 375 millones el viernes y terminaron ubicándose en los U$S 37.189 millones, por lo que se trata del nivel más bajo para las reservas brutas desde el 16 de diciembre de 2016 cuando cerraron en U$S 37.086 millones, según trascendió.

Cabe recoirdar que el viernes pasado el Gobierno afrontó un vencimiento del Fondo Monetario Internacional por unos U$S 370 millones, correspondientes al calendario de devolución del préstamo stand by de 2018, con fecha 1 de febrero.

Según estimaciones privadas, las reservas netas del BCRA -excluidos préstamos y depósitos privados- tocan terreno negativo por primera vez desde 2016 y estarían en unos U$S 400 millones.

Bolsa, bonos y riesgo país

El índice S&P Merval subió ayer 1,42 por ciento, alentado por el rendimiento de los papeles del sector energético y bancario, en tanto firmas argentinas en Wall Street cerraron con altibajos.

En la plaza porteña, las alzas de las acciones líderes fueron marcadas por Transportadora de Gas del Norte (5,45 por ciento); Central Puerto (5,19 por ciento); Transener (3,10 por ciento); Ternium (2,79 por ciento); y Cresud (2,69 por ciento). En sentido opuesto, las bajas fueron registradas por Laboratorios Richmond (-1,52 por ciento); Cablevisión Holding (-0,07 por ciento); Telecom Argentina (-0,06 por ciento); y Loma Negra (-0,05 por ciento).

En Nueva York, los papeles de compañías argentinas finalizaron la rueda con altibajos. Las alzas fueron encabezadas por Irsa (6,6 por ciento); Cresud (4,3 por ciento); Central Puerto (3,3 por ciento); Banco Supervielle (3,2 por ciento); e IRSA Propiedades Comerciales (0,9 por ciento).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares finalizaron ayer con pérdidas de 15 centavos en promedio en toda la curva, mientras que los títulos en pesos cerraron la jornada sin cambios.

En este marco, el riesgo país anotó un incremento de 0,6 por ciento, en 1.784 puntos básicos.