Pipo dicidió no contar con Zárate y ahora apuesta fuerte a lo que tiene

Mauro Zárate no será jugador de Gimnasia y volvería a Brasil

Finalmente y tras varios idas y vueltas, Mauro Zárate no jugará en Gimnasia. La comisión directiva albiazul, a instancias del entrenador, Néstor Gorosito, le hizo saber a la representación del futbolista que no cerrarían la operación ya que el técnico considera que hoy por hoy no es prioridad para el plantel que está conformando.

Pipo, que hace casi un mes sí había charlado con el delantero, ahora prefirió desistir y buscar a un punta de menor envergadura para completar el grupo y ser suplente de Cristian Tarragona. Ante esto, y a sabiendas de que la operación por Zárate implicaría un esfuerzo económico muy grande, la dirigencia optó por bajarse más allá de que ya se había alcanzado un acuerdo el pasado jueves.

“No se puede hacer la inversión que se necesita, más allá de todo lo que bajó el jugador, si el DT no está convencido”, confió una fuente dirigencial. Más allá de algunas últimas charlas con aquellos miembros que querían avanzar en la contratación, el técnico mantuvo su postura y decidió apostar fuerte a los nombres que ya tiene entrenando en Abasto.

De todos modos, el tema dividió aguas desde el vamos en calle 4. Es que así como varios dirigentes pujaban y sostuvieron la operación hasta el final intercambiando llamadas y afinando números, otros tantos consideraban que el salario siempre fue alto y preferían buscar algún refuerzo por otro lado.

Estas posiciones encontradas fueron generando especulaciones y generaron una desprolijidad difícil de entender, con informaciones cruzadas y muchos vaivenes. Unos intentaban salvar la operación, otros buscaban frenarla y el técnico, sin manifestarse.

En medio de todas las conversaciones entre las partes, fueron llegando al club algunos refuerzos para la faceta ofensiva por los que el DT sí empujó como el mencionado Tarragona y el paraguayo Ramón Sosa. El entrenador apuesta fuerte por ambos y entiende que la llegada de un futbolista estrella podría ser más una complicación que una solución.

El jugador en un principio prefirió escuchar otras ofertas y coquetear también con el exterior y esa es otra arista que habría pesado en la decisión de Gorosito. Todo se prolongó más de la cuenta y tal como dijo en su momento en conferencia de prensa, él quiere “contar con el que tenga ganas de estar”. Por ese motivo le abrió las puertas al Pulga para que regrese a Colón y ahora fue partícipe necesario para cerrárselas a Zárate.

LA IDEA ERA REEMPLAZAR LA JERARQUÍA DEL PULGA

Cuando el nombre de Zárate apareció en la órbita significó un cimbronazo en el mercado. En principio porque el delantero nunca se negó a negociar y le interesó la propuesta, y después porque si bien los números eran altos, no estaban demasiado lejos como para poder concretar la operación.

La idea de Gimnasia siempre fue invertir en otro delantero top, el dinero que quedaba disponible tras el alejamiento de Luis Rodríguez. Jerarquía por jerarquía y el mismo dinero o similar sobre la mesa.

El Pulga terminó siendo una pieza clave para el equipo tras un comienzo flojo y su partida, para gran parte de la CD, se sentiría. Por eso se apostó fuerte de entrada y se dejaba en claro que “a los buenos se los espera”. Pasaron unos 30 días desde el inicio de las charlas y quien no lo esperó finalmente fue Pipo.

De esta manera, la novela del mercado llegó a su final y el ex delantero de Vélez y Boca no se pondrá la azul y blanca. Posiblemente su destino vuelva a ser Brasil, donde ha vestido los colores del América Mineiro.

Los brasileños seguían interesados en continuar teniéndolo en sus filas debido al buen desempeño que tuvo más allá de no haberse anotado mucho en la red. Desde su llegada al América, Zárate jugó 16 partidos y 1081 minutos, en los que marcó un solo gol y entregó dos asistencias. Fue titular en 14 oportunidades, en dos entró desde el banco y una fecha debió cumplir con una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.