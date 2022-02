Mica Viciconte explotó en Masterchef Celebrity y ¿amenazó a Martitegui?: "No me conoce"

Mica Viciconte se enfrentó al jurado de Masterchef Celebrity y terminó llorando. Lo que comenzó como una devolución terminó con algo muy similar a una amenaza por parte de la marplatense contra los chefs Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

La ex Combate presentó su “Volcán de sabor”, cumpliendo con la consigna de preparar una entrada en la gala de este martes. Su preparación estaba integrada por una papa cilindro, acompañada con vegetales en su interior, salsa de berenjenas, de tomate y el polémico ajo que hizo explotar a la concursante.

Los tres jurados coincidieron en que el plato de Mica Viciconte no cumplió con la consigna puesto que parecía un snack o, como suelen llamarlo, food finger. Germán Martitegui fue quien intervino para calificar de “grotesco” el plato en cuanto al sabor pues tenía mucho ajo.

La pareja de Fabián Cubero se plantó y comenzó a negarlo asegurando que ella sabía cuánto ajo había usado y para nada era mucho. Pero el chef reconocido internacionalmente le retrucó que tenía derecho a no estar de acuerdo, no así “la autoridad” para descalificar su veredicto.

Esto generó un ambiente tenso en todo el estudio e incluso ni sus compañeros querían intervenir para no ligarla de rebote. Detrás de cámara, Viciconte continuó con su negativa y en cambio fue más allá, afirmando que tenía la misma autoridad que los calificados jurados para opinar.

Tras retirarse a su estación, estalló en llanto. Catherine Fulop fue una de las primeras en acercarse a consolarla pero recibió una dura respuesta: “Que no me jodan porque no me conocen”, dando a entender que no se quedaría con la espina.