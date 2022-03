Con roces en Medicina, arrancaron las elecciones en la Universidad

En la primera jornada electoral pospandemia, las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se preparaban para unos comicios que, en general, suelen ser tranquilos: los que cada cuatro años convocan a las urnas a graduados, jefes de trabajos prácticos (JTP) y ayudantes diplomados para elegir a sus representantes en los consejos directivos y el Consejo Superior. Pero los roces y pedidos de impugnación de una de las cuatro listas que compiten por ese claustro en Medicina sacudieron la modorra en la mañana de ayer. En tanto, hubo denuncias por problemas con el empadronamiento.

Bien temprano, un cruce entre los jóvenes radicales de la Lista “Graduados por el Cambio” y los reformistas de “Convergencia Universitaria” (exmilitantes de Franja Morada que se presentan como la “única” propuesta abiertamente opositora a la gestión de Medicina, al Ministerio de Salud y al IOMA) tensó el inicio de los comicios. Todo empezó por un problema de tamaño en las boletas de “Graduados por el Cambio” que, según denunciaron en “Convergencia”, no reunían las dimensiones exigidas y eran “más grandes” que lo establecido por la Junta Electoral. Entonces, desde la nómina que entre sus candidatos tiene al Dr. Andrés Echazarreta, pidieron anular la boleta cuestionada que finalmente hacia el mediodía fue cambiada por otra que respetaba las medidas correspondientes. Todo en el medio de un proceso electoral que requirió la presencia de un escribano público para constatar la irregularidad advertida.

De cara al escrutinio del viernes, cuando cierran los comicios, desde “Convergencia” reforzaron: “Entendemos que aparecerían boletas de distinto tamaño de ‘Graduados por el Cambio’ y eso está viciado de nulidad, por lo que hay votos que no deberían ser aceptados”. El hecho -por el que eventualmente debería resolver la Junta Electoral de Medicina y que podría escalar hasta la Junta Central de la UNLP- no es menor, puesto que podría impactar en el escrutinio final de unas elecciones en las que también participan los peronistas de “Por la Salud Integral” (cercanos a la cartera sanitaria bonaerense) y el “Frente de Graduados”, que integran dirigentes de la Agremiación Médica Platense y que, según distintas versiones, contaría con el respaldo de agrupaciones de izquierda. En tanto, el oficialismo que responde al decano Juan Ángel Basualdo Farjat se presenta con la lista “Consenso Académico” solo para la categoría JTP.

Problemas para votar

En otro orden, llegaron a este diario quejas de graduados que ayer quisieron emitir su voto en la unidad académica de 60 y 120 y no pudieron hacerlo pese a haberse empadronado. Entre ellos estuvo el médico sanitarista Raúl Pistorio, histórico dirigente radical que en los ‘60 supo conducir el centro de Estudiantes de Medicina y la Federación Universitaria de La Plata (FULP), pero que ayer, al intentar sufragar no pudo: “Es la primera vez que me pasa. Ni siquiera me dejaron entrar a la Facultad”, lamentó y que, tras advertir que había sido “borrado” del listado, se empadronó “a través mediante escribano en la AMP, pero no me dejaron”. Además, Pistorio aseguró que su caso no es el único: “Varios como yo que nos empadronamos en la AMP no pudimos votar y en la Facultad ninguna autoridad nos dio una explicación. Es una pena”, completó el médico. Cabe resaltar que EL DIA contactó a voceros de Medicina para que aclararen la situación, pero no hubo respuesta.

Disputa en siete facultades

Las elecciones que arrancaron ayer en la UNLP marcan el puntapié de un proceso que continuará durante todo el mes con los claustros de profesores, no docentes y estudiantes hasta culminar con las elecciones de decanos y, finalmente, en la Asamblea que elegirá al Presidente de la Universidad.

Camino a esa instancia, además de Medicina, las elecciones de Graduados presentan disputas en otras siete facultades: Agronomía, Derecho, Astronomía, Psicología, Exactas, Naturales y Arquitectura. En el resto hay lista única.

En Agronomía, la pugna se da entre los “Graduados Independientes por la Integración” (radicales/Pro, cercanos al Decanato) y “Construcción Colectiva”, agrupación vinculada al kirchnerismo que denuncia al oficialismo académico por haber habilitado lugares de votación en lugares ajenos a la UNLP.

En Derecho, “Unidad Pluralista Reformista” (Colegio de abogados, radicales y exFranja Morada) peleará votos con el “Frente de Graduados Unidos” (La Cámpora y con respaldo del Ministerio de Justicia).

En Exactas, la oficialista “Diex” (La Cámpora) enfrentará a “Exactas al Frente”, que reúne a varios espacios opositores.

En Naturales, la contienda se dará entre “Participación” (oficialismo vinculado al Rectorado) y “Construcción”, más cercana al kirchnerismo.

También serán escenario de disputa Psicología (la oficialista “Poiesis” se medirá con “Movimiento por la Unidad”); el Observatorio (“Nucleo”, que responde a la Franja Morada, irá contra “Conjunción”, referenciada con los independientes del INTI) y Arquitectura, donde la compulsa se dará entre “Reforma Universitaria” (vinculada al oficialismo y a la Franja Morada) y “Convergencia y Diversidad”, que reúne a sectores del peronismo y guevaristas.