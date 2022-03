Tensión en Villa Elvira: escrache y piedrazos en la casa de un acusado de abusar a una nena

Un nutrido grupo vecinos se manifestó esta tarde frente a la casa un hombre acusado de abuso sexual de una menor y se vivieron momentos de máxima tensión.

Todo ocurrió en la zona de 70 entre 120 y 121. “Tenía 7 años y C. B. 14 años cuando abusó de mi. Por cuestiones personales prefiero no contar lo que me hizo ni dar nombres de las otras víctimas hasta que ellas decidan hablar en redes sociales”, expresó la víctima de aquel entonces durante el año 2013.

Ahora teme por su “libertad condicional” pese a que lo condenaron en 2018 y por eso esta tarde se dio el escrache frente a la casa. Si bien todo comenzó con un pedido de Justicia y carteles con inscripciones, la situación fue tomando temperatura y terminó con piedrazos y pintadas en el frente de la vivienda donde aparentemente se encontraba el acusado.

EN DESARROLLO.-