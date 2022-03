La historia de la famosa mormona que reveló que es trabajadora sexual

"Soy trabajadora sexual y modelo de desnudos. Publico fotos mías desnuda y vendo videos de masturbación por una tarifa de suscripción en mi sitio web de OnlyFans. Mi viaje en esta industria comenzó en mi adolescencia admirando modelos como Jenny McCarthy. Sabía que los chicos me encontraban atractiva y estaba orgullosa de cómo me veía. Me gustaba mi cuerpo y no tenía vergüenza de mostrarlo con ropa diminuta cuando hacía calor. Me llamó mucho la atención. Decidí dedicarme al trabajo sexual después de la escuela secundaria, pero mi plan de ingresar a la industria se truncó cuando me casé joven y tuve mi primer hijo a los 19 años. Mi prioridad era ser madre y sigue siendo mi prioridad hoy".

El testimonio corresponde a Holly Jane, una modelo de OnlyFans y Playboy Centerfold en línea, una madre viuda de cuatro hijos y miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La nativa de Oregón ha asumido un papel público para hablar en nombre de su fe devota mientras expresa su libertad sexual como un individuo multifacético. Tiene la intención de apoyar a otros que quieren vivir abiertamente mientras se adhieren a los principios básicos de sus creencias religiosas.

"Mi primera experiencia en la industria para adultos fue cuando hice un video de mí masturbándome y lo publiqué en un sitio porno popular. Obtuve seguidores en las redes sociales cuando comencé a publicar fotos mías con poca ropa en sitios como Instagram. Empecé a canalizar el tráfico de mis redes sociales y el sitio de pornografía a mi página de OnlyFans, que controlo y ejecuto", contó.

"Fue aterrador dejar mi trabajo muy lucrativo para hacer este trabajo sexual a tiempo completo. Tengo una familia que mantener y sabía que no podía fallar. Aunque me sentía cómoda e incluso emocionada mostrando mi cuerpo, me preocupaba saltar a este mundo sin red de seguridad. Afortunadamente, he tenido un éxito increíble en mi carrera como trabajadora sexual, y es un sueño hecho realidad levantarme todos los días y que me paguen por hacer algo que realmente disfruto", sostuvo en un texto que publicó en Huffpost.

"Una madre viuda que se convierte en trabajadora sexual es algo así como una historia única, pero mi historia es aún más inusual porque soy un miembro activo de la Iglesia Mormona. La vida como mormón significa guardar los mandamientos y cumplir las promesas que se hacen en el bautismo. Esto incluye “elegir lo correcto” al tomar decisiones y vivir una “vida pura”.

"A los miembros se les enseña que el cuerpo es un templo, por lo que no bebemos café ni alcohol, y no se permite la pornografía. Se espera que los miembros se vistan con modestia. Se espera que nos comportemos de una manera que no vaya en contra de las enseñanzas de la iglesia, especialmente cuando estamos en público. Se supone que debemos ser un ejemplo para otros miembros y otros en la sociedad."