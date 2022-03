Repunte de los alquileres de locales comerciales en algunas zonas

Por el contrario a lo que ocurría meses atrás en plena pandemia, cuando en la postal de los centros comerciales platenses se destacaban los locales vacíos, los alquileres dentro de ese rubro del mercado inmobiliario en particular dan señales de crecimiento, con una alta ocupación de inmuebles destinados a la actividad mercantil, según resaltaron martilleras y martilleros locales.

“”Hay poca oferta y mucha ocupación de locales. Se había producido una fuerte desocupación durante la cuarentena pero desde hace unos meses se está manteniendo una ocupación grande”, evaluó la martillera Mariana Valverde, quien a la vez puntualizó que las propiedades más solicitadas “son para abrir negocios de indumentaria, cafeterías y tiendas de productos naturales”.

Gisela Agostinelli, con inmobiliaria en 4 entre 41 y 42, indicó que en materia de locales comerciales “la demanda no es alta; no tiene ni punto de comparación con la de departamentos” y en ese sentido recalcó que “hay mucha más oferta de locales que de departamentos, que hay muy pocos y si aparece alguno no tarda en alquilarse ni un día”.

En las consultas de EL DIA efectuadas al sector, se advirtió la existencia de determinadas zonas “calientes”, como la llaman, por caso, a la aledaña al Pasaje Rodrigo, donde no paran de inaugurar emprendimientos en espacios que se cotizan hasta en más de un 300 por ciento del valor del alquiler que uno de similares dimensiones pero situado en otro sector de la Ciudad.

Tal ha sido la transformación de la zona delimitada por las calles 50 y 54 y 3 y 6 que el sector inmobiliario calificó el fenómeno como un “boom de alquileres de locales”, y como muestra de ese crecimiento se señaló que “muchos PH de esas cuadras fueron comprados por inversores y los reconvirtieron en locales”.

Valverde comentó también que “se movilizó mucho el centro de calle 8; muchos locales que estaban tradicionalmente ahí se mudaron a ´La Plata Soho´y calle 12, también con una locación plena”.

Una de las particularidades que caracterizan a estos tiempos en relación a la actividad, es que se ha formado una gran diversidad de centros comerciales: en el casco urbano de La Plata, además de los tradicionales de Calle 8 y Calle 12 (extendidos también en sus transversales) cobraron un significativo vigor diagonal 74 (sobre todo con bares y cervecerías pero también con la apertura de otros rubros) y, como se dijo, el sector del bulevar 51 y 5 y sus alrededores, donde se vienen multiplicando, fundamentalmente, locales de venta de ropa, accesorios de indumentaria y servicios gastronómicos. Ya pasada la Circunvalación, hay distintos polos comerciales, como el de Los Hornos, City Bell u Olmos.

Precios relativos a las zonas

Según señalaron algunos de los operadores inmobiliarios, los precios de los alquileres de locales comerciales no han aumentado tanto como en el caso de las locaciones de vivienda, las cuales se pusieron por las nubes a raíz de la elevada demanda estudiantil con la vuelta de la presencialidad en las cursadas universitarias. “En el caso de los alquileres comerciales los ajustes están librados a la voluntad de las partes: los valores se actualizan de manera semestral entre un 22 y un 25 por ciento”, sostuvo Valverde.

La martillera de la calle 58 entre 11 y 12 calculó en 200.000 pesos el alquiler de un local de 5 por 9 metros situado en el centro comercial de calle 12 y comparó, al mismo tiempo, los valores de 5 y 51. “Como esa es una zona que atrae a mucho público, los precios son altos, al nivel de las calles transversales de calle 8 o de la calle Cantilo de City Bell”, dijo.

Agostinelli, tras aclarar que los valores de los alquileres dependen en enorme medida del sector de la Ciudad donde estén ubicados, estimó que “en la `zona caliente´ de 5 y 50 un local puede llegar a costar un 350 por ciento más que uno de similares características pero en otra zona”. Según su impresión, los sectores comerciales más pedidos son los de 5 y 50, diagonal 74, Calle 12, y 8 y 47. “Un local en un lugar no céntrico puede estar 50.000 pesos por mes de alquiler, y el mismo local, trasladado a las zonas más demandadas están tasándolo en 230.000 pesos”.

Javier Quadrini, con inmobiliaria en 10 entre 44 y 45, opinó que la situación de los locales es diferente al nicho de alquiler de viviendas porque, resaltó, “atrás hay una actividad comercial; gente que va a tomar o retomar la actividad después de la pandemia”. Con todo, consideró el martillero y corredor público que “no hay ni más ni menos demanda” que hace un tiempo, ya que, según aseguró, “los costos para emprender una iniciativa son altos; cualquier actividad implica mucho gasto”.

Por su parte, Ramón Penayo explicó la última caída en el alquiler de locales en que “diciembre, enero y febrero no fueron, justamente, meses de inversiones”, aunque el presidente del SIOC remarcó a la vez que “en la medida en que se restablece la presencialidad, crece el movimiento en la calle y así está resurgiendo locales comerciales”.

De acuerdo a los valores que maneja Penayo, un local de 90 metros cuadrados situado en 49 entre 4 y 5 se cotiza en 70.000 pesos por mes de alquiler, mientras que uno similar pero en 46 entre 8 y 9, cuesta entre 140.000 y 150.000 pesos. “Uno más alejado -añadió el martillero-, de 30 metros cuadrados, que serviría, por ejemplo, para abrir una dietética, está en aproximadamente 50.000 pesos”.