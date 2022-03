No tenía noticias de su amigo y lo encontró muerto en su casa de 22 y 58

Este fin de semana la cuadra de 22 entre 58 y 59 se vio conmocionada por un despliegue policial que terminó confirmando la muerte de un vecino. Todo comenzó por la sospecha de un hombre que aseguró no tener noticias de su amigo desde hacía varios días, por lo que el sábado se dirigió al domicilio donde vivía y se encontró con la espantosa escena.

Según el reporte policial al que accedió EL DIA, con la ayuda de un cerrajero logró ingresar a la casa y al llegar a la habitación halló a la víctima, de 63 años, caída sobre el suelo boca abajo a un costado de la cama. Además agregó que sintió "un fuerte olor nauseabundo" y que de inmediato dio aviso al 911.

Así fue cómo se desplegó un operativo policial y se hizo presente una ambulancia del SAME, que finalmente constató el fallecimiento ya que el dueño de casa no tenía signos vitales. Es por ello que se solicitó la presencia de la Policía Científica para las tareas de rigor.

Según se pudo saber, la víctima padecía una enfermedad crónica "que no era tratada". Además, en el lugar no se observaron aberturas violentadas ni desorden "que no fuera el habitual".

Ahora investiga la UFI N° 16 y se abrió una causa por "averiguación de causales de muerte", aunque todo apunta a una muerte natural, manifestaron fuentes del caso.