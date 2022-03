El técnico de Gimnasia, Néstor Gorosito, brindó una conferencia de prensa en el mediodía de ayer tras la práctica matutina en Estancia Chica, donde analizó el clásico que se viene, pero sobre todo habló de su equipo y sus dirigidos. Lo hizo con tranquilidad y mucha autocrítica.

Durante el encuentro con el periodismo, el entrenador gimnasista no dio detalles del probable equipo, ya que todavía queda el entrenamiento de hoy, para terminar de definir el equipo.

Así es que luego de una larga semana de tareas, Gorosito comenzó contando, “estamos muy motivados de cara al partido del domingo. Tenemos el objetivo de ganar y cortar la racha adversa, llegamos con la máxima ilusión y no necesitamos demasiada motivación porque ya es intrínseca. Desde lo anímico la posibilidad es espectacular”, aseguró el DT, quien enseguida agregó, “entendemos y agradecemos la expectativa que viven los hinchas en estas horas. Nosotros tenemos que representarlos en la cancha de la mejor manera, estamos tranquilos y con la máxima ilusión. Estamos muy bien como plantel y muy bien con los dirigentes. Uno como entrenador muchas veces se da cuenta cómo llega el equipo. Y nosotros estamos muy bien”.

Esto también tiene que ver con los rumores que empezaron a sobrevolar, que en caso de no tener un buen resultado mañana frente a Estudiantes, podría empezar a tambalear en su cargo. Pero Pipo, dejó en claro que está todo muy bien entre cuerpo técnico, plantel y dirigentes.

Al meterse de lleno en el clásico de mañana, Pipo expresó, “no esperábamos tener esta mala racha y esperamos cortarla cuánto antes. El clásico frente a Estudiantes es una gran oportunidad para cortar esta mala racha. Creemos que por fallas puntuales te hacen un gol más que por el funcionamiento. Porque no es que nos generan grandes situaciones”, sostuvo Gorosito.

Sin dar nombres, a esta altura de la semana se sabe que hará cambios con respecto al equipo que arrancó el encuentro el domingo pasado con River en el Monumental. El pibe Guillermo Enrique iría de entrada y Germán Guiffrey volvería a la defensa; también Nery Leyes en el mediocampo y Eric Ramírez en el ataque. Aunque esto no fue confirmado, en ese sentido, el técnico sostuvo, “uno busca alternativas y trata de encontrar cuando las cosas no salen, siempre al que está mejor. Como entrenador tengo que poner a quienes estén en su pico máximo en el rendimiento. Para nosotros el trabajo no cambia, la semana en sí es motivacional, y estamos muy bien con el plantel”.

En un momento de la charla con la prensa en Abasto, Pipo habló del rival, Estudiantes, y puntualmente mencionó a su entrenador, Ricardo Zielinski.

“Tanto el Ruso (Zielinski) como nosotros, sabemos cómo juega el otro. Esperemos nosotros poder anular esas virtudes de ellos y a su vez agredir también en las posiciones que creemos que ellos tienen falencias”.

El de mañana será el segundo clásico platense que vivirá Gorosito, ya que debutó en el recordado 4-4 jugado en diciembre pasado en el Estadio del Bosque, aunque igualmente tiene experiencia en otros de nuestro fútbol, como por ejemplo el de Boca y River, y también San Lorenzo con Huracán. Al respecto de ello, el entrenador Mens Sana dijo que: “Jugar un clásico es muy lindo. Para los jugadores es precioso, se vive distinta la semana, para el técnico exige aún más trabajo. El objetivo es el de siempre, ganar”.

Cuando se lo consultó sobre el caso puntual de Matías Melluso, que jugó el clásico de Reserva, el DT albiazul explicó los motivos. “Melluso jugó un partido y medio en los últimos seis meses. Nuestro interés es que esté bien, llevarlo bien para poder tenerlo a disposición de la mejor manera desde lo físico y futbolístico”, cerró diciendo Gorosito, que mostró una serena confianza, basándose en la buena semana de trabajo que tuvieron sus dirigidos.