VIDEO: “Guerreras”, el club de fútbol que nació para resguardar a mujeres en situación de calle y violencia

Guerreras Femenino es un club de fútbol que nació desde la necesidad de ayudar a decenas de mujeres y niñas desde la contención. Muchas de ellas han sufrido violencia de género o se encuentran en situación de calle. Por esto que es que la bandera va más allá del resultado en la cancha, buscan amor a partir del deporte.

Liliana Margarita Yerbara es la referente de Guerreras Femenino y fundadora. Ella también practica el deporte y junto a otros entrenadores, les inculca a las mujeres que lo más importante es la pasión con la que juegan, más allá de todo alrededor.

Guerreras entrena de lunes a viernes en una plaza, puesto que no cuentan con un espacio físico, con los peligros que eso conlleva tanto para las grandes como para las más chicas. Se las puede encontrar en el Barrio Santa Ana de City Bell, en la Plaza Robles de 460 y 21c, donde asisten niñas desde los cinco años y no hay límite de edad.

Esta institución surge a partir de la separación de Marga -como le dicen sus jugadoras- y dos compañeras más del club “Cicloncito”. “Nació en abril del año pasado y arrancó como un sueño. No fue fácil que en la liga a la que pertenecemos aceptara que juguemos”, cuenta la referente.

“Los entrenamientos se tratan de mejorar”

Gracias a las rifas que organizaron, a la ayuda de padres y de comerciantes pudieron comprar sus camisetas. Para este año, el desafío es encontrar un predio para desarrollarse. “Es lo que necesitamos con urgencia, más que nada por las niñas y las chicas que vienen a practicar y tienen que cambiarse o ir al baño, cosas básicas”, relata Liliana Margarita.

Para desarrollarse en la liga, no tienen más opción que alquilar el predio de un club cercano, depositando ahí ese dinero que podrían utilizar para la compra de elementos para las jugadoras como pelotas o ropa. “Muchas de las pelotas que tenemos son de mis hijos o de los hermanos de ellas. Algunas están pinchadas pero tratamos de reciclar todo”, comenta Marga.

La acción social de Guerreras Femenino va más allá de enseñar a jugar el deporte popular: “Tratamos de brindarles contención. Para algunos lo material es primordial pero para nosotros no. Mis jugadoras vienen, son apoyadas y escuchadas, ellas lo entienden y por eso permanecen acá”.

“Guerreras es mi lugar en el mundo”

El predio más cercano que tienen es el Parque Ecológico Municipal donde, según contó Marga, hay canchas de fútbol que tienen cerca de quince años. Sin embargo, el año pasado presentaron tres petitorios para solicitar una y las autoridades le respondieron que “no puede darnos un permiso para tener nuestra cancha de siete porque ahí no funciona ninguna”.

Liliana confiesa que a muchas de sus jugadoras le han hecho propuestas tentadoras de importantes clubes pero “me dicen que no se van porque me quieren”. Ver el avance de sus chicas le llena el alma y les insiste para que no bajen los brazos: “La categoría 2003 tiene jugadoras que son madres y muy habilidosas por eso les digo que si de verdad les gusta, podrían vivir de esto”.

"Acá encontré 70 nuevas hijas"

Marga no acepta un “no puedo”. Al escucharlo les responde que la actitud es “si puedo” o “si, lo intento” porque de eso se trata. “Nunca van a recibir una palabra de desaliento de mi parte”.

Su motivación

Más allá del deporte que ama y que disfruta de hacer, esta mujer de cuatro hijos tiene una motivación importante, que es la que le dio el nombre al club. Su hija más grande, la única mujer de los cuatro, tiene 21 años y retraso madurativo. “El nombre Guerreras nace por ella, porque es una guerrera de la vida. Es mi inspiración”, agregó emocionada.

A sus jugadoras nunca deja de repetirle que si la luz de sus ojos, aún con todas sus limitaciones y peleando por su vida en terapia intensiva debido a problemas de salud, sigue peleando por su vida, ellas también deben hacerlo.