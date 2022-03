Mensajes en el Congreso: para la interna y la oposición

En busca de aplacar la interna en el propio oficialismo por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el presidente Alberto Fernández cargó con dureza contra el gobierno de Cambiemos por haber contraído esa deuda y reclamó que se avale el entendimiento con el organismo internacional. Pero no se quedó ahí: reclamó que la Justicia avance en la investigación sobre supuestas responsabilidades de funcionarios de la anterior administración que avalaron el endeudamiento.

“Conocimos esa decisión a través de un discurso transmitido en cadena nacional. El Congreso Nacional no autorizó ese endeudamiento ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda. El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable”, lanzó.

Esas menciones generaron la reacción del bloque del PRO que en medio de gritos, se retiró del recinto (ver pág. 8).

Fueron todas definiciones y gestos del Presidente hacia el interior del Frente de Todos que quedaron plasmados en su discurso de apertura de la sesiones ordinarias del Congreso y que significó el reencuentro, al menos en público con Cristina Kirchner en medio de los tironeos con el ala más dura del oficialismo.

En relación al acuerdo con el FMI para reprogramar los pagos de la deuda contraída por el ex presidente Mauricio Macri, Fernández señaló: “Necesitamos que nos acompañen y apelo así al compromiso nacional de todos y todas” (ver pág. 10).

En esa misma línea, Alberto Fernández pidió al Congreso Nacional que avance con la sanción de una reforma integral de la justicia federal en otro gesto hacia el kirchnerismo.

Así, pidió que se avance con una “reforma integral del sistema de administración de justicia federal”, lamentó que la reforma judicial que envió en el 2020 y fue aprobado por el Senado “ahora ha perdido estado parlamentario” y advirtió que “lo que está sucediendo con el Poder Judicial en Argentina es grave”.

A escasos metros escuchaban, serios, los miembros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

“Esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal. Por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py”, agregó.

En ese sentido, Fernández dijo: “Yo le solicito al Honorable Congreso de la Nación aborde la cuestión que planteamos. Que haga los cambios adecuados, que generen los consensos necesarios y que resolvamos este problema” y recordó que ya “hemos enviado el proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura”.

Del acto participó la mayoría de los ministros excepto el camporista Eduardo De Pedro que viajó a España), el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y varios gobernadores, incluso de la oposición.

Algunas ausencias fueron notorias. La más fuerte, la de Máximo Kirchner, que acaba de renunciar a la presidencia del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos en disconformidad con los términos del acuerdo con el FMI.

Cristina, en tanto, sólo esbozó algunas sonrisas y mantuvo cierta actitud más bien fría con el Presidente, aún pese a los gestos de Fernández para reducir rispideces con el kirchnerismo.