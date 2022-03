La oposición, entre un retiro a medias y las críticas al Gobierno

El momento más disruptivo de la asamblea legislativa fue cuando los 50 diputados y 9 senadores del PRO se levantaron de sus bancas y abandonaron el recinto en repudio a las palabras de Alberto Fernández en las que hizo referencia al juicio que entabló su gobierno contra Mauricio Macri y funcionarios de su gestión por el préstamo tomado con el FMI, en 2018. No fueron acompañados, sin embargo, por sus pares de la UCR y la Coalición Cívica, que adujeron un compromiso democrático.

Es que en el partido amarillo argumentaron que fueron los insultos de diputados kirchneristas hacia Fernando Iglesias y Waldo Wolff en ese tenso momento los que gatillaron la salida de los legisladores PRO.

Fue en ese momento en el que decenas de bancas quedaron vacías solo con la bandera de Ucrania, con las que cada integrante de Juntos por el Cambio ingresó al recinto. Rápidamente varios diputados, como el propio Iglesias o Hernán Lombardi, oficiaron como voceros y se dirigieron al Salón de los Pasos Perdidos a explicar los motivos de semejante postura.

reproches cruzados

Por lo bajo, hubo reproches cruzados: los radicales le endilgaron a sus pares del PRO de haber opacado el escándalo del oficialismo por la ausencia de Máximo Kirchner con este episodio. Un referente PRO, en tanto, se quejó de la falta de solidaridad y dijo “(Mario) Negri se molesta cuando no le dan la palabra o no puede decidir sobre comisiones pero pasa esto y tampoco banca. Si atacan a Macri que es fundador de nuestro partido, cómo no vamos a reaccionar”.

En verdad el bloque del PRO había avisado el lunes que si el partido se “sintiera agredido” por las palabras del jefe de Estado podría abandonar la sesión en repudio a un eventual ataque.

Mientras, Juan Manuel López (Coalición Cívica), dijo a este diario que “tienen el derecho a levantarse. A mi no me provocó el discurso del Presidente, no tenía fuerza. Me quede escuchando por el mínimo respeto institucional”.

El radical Martín Tetaz señaló también a EL DIA que “hubo insultos cuando se habló del juicio contra Macri, para con Fernando Iglesias y Waldo Wolff y los colegas del PRO se retiraron. Permanecimos porque la agresión fue hacia esos diputados y no al bloque” de Juntos por el Cambio.

MANES SE QUEDÓ

Como el resto del radicalismo, el diputado nacional por la Provincia Facundo Manes se destacó en medio del ruido por el gesto del PRO. Al permanecer en su banca luego de que sus compañeros de interbloque se retiraran y se dirigieran a criticar el discurso presidencial desde el Salón de los Pasos Perdidos, la imagen del médico circuló en las redes enfatizando la diferencia de criterios entre los sectores del arco opositor. En realidad, no fue el único radical que se quedó en el recinto, aunque, al estar rodeado de macristas, la foto lo mostró escuchando el discurso de Fernández en soledad.

Por eso, frente a los comentarios en las redes sociales, el diputado salió más tarde a remarcar su postura y a afirmar que “la Argentina del futuro será de los que nos quedamos”, en una crítica solapada al gesto de sus compañeros de Juntos.

“Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos”, justificó. El médico radical dijo en Twitter que no coincide “con muchas cosas del discurso” de Fernández, “pero si no lo escucho no puedo opinar”.

Para calmar los ánimos

De todos modos, referentes de Juntos por el Cambio se reunieron tras la Asamblea para aflojar tensiones internas. Fue ahí que sacaron un documento muy crítico al presidente Alberto Fernández por el mensaje en el Congreso: “Tuvo una actitud provocadora y violenta contra la oposición”, coincidieron.

“Los argentinos no sabemos de qué país habló el Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias. No planteó soluciones a los problemas más urgentes”, afirmó el documento que salió tras una reunión ayer por la tarde en el Senado.

