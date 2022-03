Fuertes críticas de la oposición tras los anuncios

Al conocerse las medidas tomadas por el Gobierno para afrontar la “guerra contra la inflación”, que incluyen un aumento en las retenciones a la harina y el aceite de soja y la creación de un Fondo del Trigo , desde la oposición reaccionaron con dureza. Y aseguraron que son “ilegales”. También mostraron su malestar desde el peronismo disidente, tal el caso del gobernador cordobés Juan Schiaretti.

“Reitero mi rechazo al aumento de las retenciones a la harina y aceite de soja, dispuesto por el Gobierno Nacional. Es otra metida de mano en los bolsillos de los cordobeses. Es un impuesto a la producción que no existe en ningún lugar del mundo”, afirmó Schiaretti quien, si bien tiene diálogo con el Gobierno nacional, conserva su postura crítica, más cuando se trata de medidas orientadas a recortar ingresos al campo.

El gobernador cordobés aseguró que “las retenciones a las exportaciones deben eliminarse de manera gradual hasta llegar a cero, y deben ir a cuenta del impuesto a las ganancias de los productores mientras se produce su eliminación”.

Desde la Coalición Cívica, el radicalismo y el Pro, en tanto, salieron con los tapones de punta contra el Gobierno tras la oficialización de la suba de las retenciones y la creación del “Fondo de Trigo Argentino”, que busca estabilizar “el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos”.

“No hay plan”

“No hay plan”, dijo a través de Twitter el diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. “Ni una medida concreta contra la inflación y la emisión monetaria descontrolada. Sólo se empecina en una receta fracasada: más controles y restricciones. Que entienda de una buena vez, tiene que ordenar la macroeconomía. Sarasa”, agregó.

“Nulidad absoluta”

Por su parte, el bloque de diputados nacionales de la UCR aseguró que “la suba de derechos de exportación por decreto es nula de nulidad absoluta”. En un comunicado, resaltaron que el Ejecutivo “no tiene facultades constitucionales para subir los derechos de exportación, dado que la ley de Emergencia Económica de 2019 y las facultades delegadas por el Congreso expiraron el 31 de diciembre de 2021”.

En ese sentido, afirmaron que el incremento de dos puntos de los derechos de exportación a la harina y al aceite de soja debe “forzosamente” pasar por el Congreso nacional. “No se puede aducir la suspensión de un beneficio de un decreto de 2020 porque la facultad delegada del Congreso que existía entonces ya no está vigente”, dijeron.

También explicaron que las medidas del Gobierno son “viejas, a destiempo y con falta de legalidad”.

“Es ilegal”

Otro que criticó al Gobierno fue el titular del bloque de Senadores de JxC, Alfredo Cornejo: “No tiene las atribuciones, no puede emitir un decreto sobre cuestiones impositivas. Esto es nulo de nulidad absoluta”. Y agregó: “La suba a las retenciones no es temporal, es ilegal. El discurso no puede saltear las instituciones. El Gobierno debe, aunque no quiera recurrir, al Congreso y, a su vez, hacerse cargo de las medidas que toma”.

A su turno, la presidenta de Pro, Patricia Bullrich y el titular del bloque del partido en Diputados, Cristian Ritondo, presentaron una carta abierta titulada “Es fácil gobernar destruyendo el valor de todos los argentinos”, donde analizaron las medidas y las cuestionaron.

Sobre el desacople de precios internacionales de los internos, opinaron que “desde que asumió este gobierno ha desacoplado los precios internos de los internacionales a través de los derechos de exportación, diferencial de tipo de cambio y cupos de exportación, sin embargo no pudieron parar la inflación”. Y se preguntaron: “¿Por qué la inflación de nuestros vecinos, productores de alimentos, es de un dígito, cuando tienen el precio de los granos a los valores internacionales y no a menos de la mitad como en Argentina?”.

“Gasto político y privilegios”

Además, explicaron que “hace falta que los anuncios del presidente incluyan una guerra al gasto político y a los privilegios”.

En tanto desde Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense presentaron un proyecto de declaración de repudio a la suba de retenciones, donde consideraron que “perjudican al sector agroindustrial, generando una caída evidente en la única fuente genuina de divisas del país”.

“Vemos como el actual Gobierno Nacional realiza un diagnóstico falso a los problemas, para luego aplicar los remedios equivocados. Así es que vuelven a anunciar un aumento a los derechos de exportación que afecta a toda la cadena agroindustrial en su conjunto”, afirmaron.

Las medidas también provocaron críticas del sector productivo, donde precisaron que el precio del trigo en el valor final del pan, sigue teniendo una baja incidencia, de entre un 10% y 15%.