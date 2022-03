Denuncia que no la dejan entrar a la Facultad de Medicina porque no tiene el pase sanitario: "Tuve un ACV, no pude hacerlo"

Natalia Cabeza vive en La Plata y en 2018, tras superar un grave problema de salud, se incorporó a la carrera de Enfermería en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Sin embargo ahora a falta de dos materias para recibirse denunció que la unidad académica le impide el ingreso a las cursadas por no contar con el calendario completo de vacunación. La estudiante, de 46 años, aseguró que en 2017 sufrió un aneurisma cerebral hemorrágico que la tuvo al filo de la muerte, y que luego de aplicarse la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus casi sucumbe ante un ACV isquémico transitorio. Por ese motivo, sus médicos le indicaron que no continuara con el esquema de vacunación anti covid.

En medio de la preocupación por las restricciones que le impuso Medicina, que complica su sueño de ser Enfermera Profesional, la mujer recordó en diálogo con este medio que "a fines de 201 7tuve un aneurisma cerebral hemorrágico que casi me muero. A raíz de eso tengo que tener miles de cuidados diarios. Me cambió la vida por completo".

Según expresó, "en 2018 empiezo a estudiar Enfermería en la Facultad de Medicina. Me estoy por recibir porque me faltan sólo dos materias. Me anoté por saber más, por estudiar, porque me gusta y me hace bien después de todo lo que pasé".

Cabeza consignó sobre los inconvenientes para avanzar con la carrera que "no me dejan ingresar a la Facultad porque no tengo la vacunación completa". La mujer explicó que "cuando me di la primera dosis de la vacuna, la AstraZeneca, con todos los cuidados, a los tres meses me agarra un ACV isquémico transitorio. Con estudio de por medio me dijeron que está relacionado con mi patología pero también con la vacuna, según la deducción de los médicos".

"Me dijeron: ‘No puedo correr el riesgo de que vos te vacunes y te mueras’. Entonces la decisión fue no vacunarme. No soy antivacuna, siempre digo que hay que vacunarse. Pero mi caso es complicado porque me puedo morir. De hecho, estoy vacunada contra la gripe y demás, tengo la libreta sanitaria a mano", aseguró.

"Ahora al no tener el pase con las vacunas completas no puedo cursar. Hace dos años que vengo con la virtualidad. Y mi alegría estaba en volver a lo que era antes", sostuvo al referirse a su deseo de volver a las clases presenciales.

La estudiante afirmó que, como condición para cursar a falta del esquema de vacunación contra el covid, Medicina le exige la presentación de un estudio de PCR negativo todas las semanas. Al respecto, manifestó que " tengo que pagarlo de mi bolsillo. A nadie le piden un PCR negativo para entrar a la universidad". "Por qué me lo piden a mí", se interrogó.

Por último, enfatizó que "yo puedo presentar todos los estudios que me hice, del primero al último. Estamos hablando de la Facultad de Medicina. No están teniendo en cuenta que yo tuve un ACV muy grave".