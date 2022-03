El atletismo en familia: la gran pasión de maratonistas locales

César “Pantera” Molina es, a sus 55 años, todo un referente en el atletismo, no solo platense, sino también nacional. Protagonista de maratones y triatlones en campeonatos mundiales, fue persiguiendo a lo largo de los años, corriendo, nadando y pedaleando, distintos objetivos. Muchos fueron deportivos, como lograr determinadas marcas o clasificaciones. Pero había uno que iba más allá, y era el de “correr en familia”, una meta que también, después de muchos meses de entrenamientos duros, ya puede dar por cumplida. Porque tanto él como sus tres hijos ya son atletas de alto nivel, y hasta su esposa Fabiana se anota en alguna que otra carrera de calle; aunque lo de correr, a los chicos es algo que casi les viene de la cuna, porque los tres corrieron, antes, en la que era otra pasión de la familia, el automovilismo.

“Ahora estamos todos con el atletismo -cuenta Ayrton Emanuel Molina (30)- pero antes los tres hermanos corrimos en karting. Yo lo hice de los 7 a los 15 años, y en ese tiempo fui tres veces campeón argentino, una vez panamericano y cuatro veces bonaerense. Pero mis hermanos también ganaron mucho, Lucas fue dos veces campeón bonaerense y también tiene un título argentino, y Alan también uno provincial. A mí también se me dio por el automovilismo más grande y corrí en Fórmula Renault; TC Mouras y TC 2000. El automovilismo fue mi pasión hasta los 21 años, pero desde hace dos, impulsado por mi viejo, me volqué de lleno al atletismo. Y ahora, junto a él, nos estamos preparando para correr un Triatlón el domingo 27 en San Juan, un Ironman 70.3 que es muy exigente, porque hay que hacer 1.900 metros de natación; 90 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros de carrera, lo que sería un medio maratón. Y hace tres meses que me estoy entrenando duro para eso”.

“Yo también arranqué con el karting a los 8 años -cuenta a su vez Lucas Leonel Molina (28)- pero desde el año pasado estoy a full con el atletismo. El domingo sin ir más lejos corrí la media maratón de Vicente López, y fue una gran satisfacción porque logré bajar muchísimo mi tiempo, lo hice en una hora y 27 minutos. En abril tengo otro en Mar del Plata, aunque mi objetivo está puesto en los 42 kilómetros de Buenos Aires, el maratón que tendrá lugar en septiembre”.

Ayrton Molina, en su pasado como piloto

CORRER Y CORRER, TODOS JUNTOS

El padre, al que hasta sus propios hijos llaman “Pantera”, vendría a ser algo así como el director general del “Molina Team”. Porque es él quien los dirige y entrena de acuerdo a los objetivos de cada uno.

“Papá tiene mucha experiencia en esto -dice Ayrton- y como el que sabe es él, todos lo seguimos. Por ahora Lucas está orientado solo al maratón, y Alan, que tiene 25 y es el más chico, está entrenando para largarse a competir, mientras que yo me estoy preparando para el triatlón. Cuando podemos entrenamos todos juntos, y la verdad es que es una gran alegría, porque somos todos muy compañeros, y los tres hermanos siempre tenemos algún emprendimiento para hacer juntos. Pero esto del atletismo nos pegó fuerte a todos, si hasta mi mamá ya se prendió en alguna carrera, aunque ella solo hace un running más recreativo”.

“Los martes, jueves y sábados entrenamos todos siempre en el Bosque -dice por su parte Lucas Leonel, el único de los tres hermanos que, a diferencia de Ayrton y Alan, no tiene un nombre “tuerca”- el viejo nos entrena y nosotros corremos, porque estamos siempre juntos. Creo que en la de Mar del Plata vamos a correr todos juntos, pero papá y Ayrton están más enfocados en el Triatlón de San Juan, a donde yo también voy a ir, pero esta vez solo como espectador, ja”.

“La de San Juan es brava -refiere Cesar -porque también es clasificatoria para el Mundial de Georgia, Estados Unidos, que será en octubre. En mi categoría yo tengo chances de clasificar, como ya lo hice para el Mundial de Hawai de 2018. En el caso de Ayrton es más difícil, porque será su debut en este tipo de competencias y tendrá rivales muy duros, con mucha experiencia, pero él también está muy bien preparado, hace tres meses que viene entrenando muy duro. Pero no creo que falte mucho, no más de un par de años, para que todos hagamos triatlón. Estoy seguro que ese momento va a llegar”.

Ayrton Molina, ya volcado al atletismo

¿Y que pasaría si todos los integrantes del “Team Molina” compitieran entre sí?

“Bueno, a eso ya lo probamos en una carrera nocturna de 10 kilómetros que se hizo en el club Universitario -cuenta Pantera entre risas- y el primero fue Lucas, el segundo fue Ayrton, el tercero fui yo, el cuarto fue Alan y quinta quedo Fabiana, que solo hace recreativo. Pero digamos que en este caso la ganadora fue la familia. Pensar que mi sueño, cuando comencé a hacer esto hace 15 años era poder correr con alguno de mis hijos, y resulta que ahora corremos todos”.

“Lo que nos enseñó papá -coinciden a su vez Lucas y Ayrton- es que lo hermoso de esta actividad no está en superar a un adversario, sino en superarse a uno mismo, en dar lo mejor con el extremo físico de cada uno”.