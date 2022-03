Tienen entre 13 y 15 años y por tercera vez en siete meses robaron en un pet shop de Tolosa

Dos motochorros que al decir de su víctima más frecuente tienen entre 13 y 15 años, asaltaron por tercera en en los últimos siete meses un comercio de venta de alimentos y otros artículos para mascotas ubicado en Tolosa.

Los hechos se vienen sucediendo desde agosto pasado cuando los motochorros irrumpieron por primera vez y desde entonces obligaron al comercio a trabajar a puertas cerradas. Pero en diciembre, un momento de distracción alcanzó para que regresaran los malvivientes.[

Ahora, atacaron con la puerta cerrada.

"Yo estaba detrás del mostrador con la puerta cerrada y por la ventanita por donde atiendo se asomó uno de los ladrones y me apuntó con un arma. Me dijo que le diera la plata y yo le dije que si y salí corriendo para la parte de atrás del negocio. Pensé que se había ido pero cuando me asomé había metido la mano y abierto la puerta", dijo la dueña del comercio, Andrea, a ELDIA.COM.

Una vez dentro el ladrón insultó a la mujer por haber querido escapar y se llevó, como en veces anteriores, dinero y otros elementos, entre ellos un anillo de oro.

"Esta es zona liberada, que no venga la policía a decirme que no", dijo Andrea que consideró que los ladrones "no tienen más de 13 a 15 años".