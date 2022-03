La familia del chico que emocionó con su carta de despedida: "El club siempre estuvo ahí, no es un problema con ellos"

Los colores del equipo del barrio siempre pisan fuerte y una muestra de ello es el mensaje que le envió un jugador de la séptima categoría del club Everton de La Plata a su entrenador y compañeros a través de WhatsApp. La historia es por demás conmovedora, porque el chico, de 14 años, expresó que debía dejar la entidad por no poder abonar la cuota social y porque la situación económica en su casa estaba difícil. Pero en el plantel lejos de quedarse quieto, comenzaron a mover las redes sociales para torcer esa situación adversa y hasta lanzaron un número de CBU para que la gente lo ayude a reunir el dinero para abonar la cuota mensual.

"Buen día chicos, profe. Antes de entrar a la escuela quería despedirme de todos. No queríamos esto ni yo ni mis papás. Pero siempre entendí que no si no se puede no se puede", comenzó diciendo. En el mismo mensaje explicó que "no tengo la suerte que tienen ustedes. Mis papás se rompen el alma por darnos las cosas y aunque el fútbol es lo que más amo, todos ya lo saben, ya no se puede porque es muy caro".

En el escrito, con tono total de despedida, dijo que "algún día cuando sea grande y trabaje por ahí los vuelva a ver". Y pidió que agenden su número de teléfono "así cuando se acuerden de mi nos juntemos".

La carta hasta tuvo saludo definitivo: "Son un grupo re lindo, nunca hicieron diferencia conmigo, por eso siempre me puse las pilas con la Liga Proyección. Gracias chicos, suerte. Como decía el profe Julio, tenemos que jugar, aprender, pero sobre todo ser compañeros y divertirnos. Los voy a extrañar una banda. Cada vez que entren a la cancha yo voy a estar ahí".

De esa forma se despedía de su pasión y casi en paralelo la carta fue difundida en las redes sociales. Esta historia se volvió viral a través de una publicación de la cuenta de Twitter "Fan del Agua". A partir de allí, cientos de usuarios se ofrecieron para donar dinero a un CBU y así poder costear los gastos de este niño de 14 años que sueña con jugar al fútbol.

hoy un compañero mandó esto, lloren conmigo pic.twitter.com/ZcmuMAv4SO — fan del agua (@eli_nvalido) March 22, 2022

Orgullo familiar

La familia del menor de edad habló con diario El Día para dejar en claro que “el club siempre estuvo ahí, no fue un problema con ellos. Quiero que sepan el agradecimiento que tenemos con ellos”. “Tiene la suerte de tener unos compañeros y entrenadores magníficos, que hicieron todo para ayudarlo”, agregó la madre.

Sin palabras para demostrar la tranquilidad que le da saber que su hijo es un niño muy querido en el club, aclaró que la historia comenzó cuando, como padres, le explicaron que este año tal vez no podrían pagar los gastos. En su hogar son ocho personas y solo un sueldo para llevarles un plato de comida a la mesa.

“El club siempre estuvo a disposición nuestra”, agregó la madre. A lo largo de estos siete años jugando al fútbol, el joven se encontró con entrenadores que lo acompañaron y guiaron a cada paso. El año pasado, uno de ellos le regaló botines para que pudiera seguir jugando.

La palabra del club

La enorme repercusión llegó a oídos de la dirigencia del club, que enseguida se hizo eco del caso y tomó la decisión de evitar que tuviera que dejar la entidad por las dificultades económicas en su hogar. En este marco, Everton decidió otorgarle una beca deportiva y se esperaba que regresara esta misma semana a entrenarse con el plantel de la séptima categoría.

"Tenemos un sistema de becas en donde hay muchísimos chicos que las tienen. No hace falta ninguna CBU. Que se acerque la mamá, llene la planilla y se incorpora como otros tantos chicos, no hace falta que donen dinero estamos para contener", informó la institución.

Desde la institución que lo ve crecer a diario aseguran que el menor de 14 años podrá contar con ellos o con sus compañeros para jugar todos los partidos. Incluso le ofrecen la opción, si así lo desea la familia, de jugar cada quince días en los encuentros de local en Everton.