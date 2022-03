Confusión por el "uso optativo" de barbijo en La Plata: lo bajaron del micro por no llevarlo puesto

Un hombre denunció públicamente a EL DIA que en la jornada de hoy -miércoles 23 de marzo- fue "discriminado y atacado verbalmente" por no llevar barbijo cuando se disponía a subir al colectivo de la Línea 307, junto a su hija menor. "Tanto el chofer, como los pasajeros que se encontraban en ese momento nos obligaron a descender", sostuvo.

Román había subido al micro en la parada de 7 y 50, y tras "la discusión" con el chófer por no llevar puesto el tapaboca, finalmente tuvo que abandonar el transporte en 11 y 40. "Tenía entendido que el barbijo era optativo en el transporte, pero el chófer me dijo que estaba errado", relató.

Cabe recordar que desde el lunes 21 de marzo -y con fuerte polémica- comenzó a regir el uso opcional del barbijo en la Ciudad. La medida, impulsada por la Municipalidad de La Plata, generó un fuerte cruce con el ministerio de Salud provincial.

En continuidad con su relato, el hombre sostuvo en le ocurrió dos veces, pero que la segunda oportunidad fue más agresiva. "En el segundo micro el chofer fue agresivo conmigo, delante de mi hija. Me trató mal y no me supo explicar lo del decreto. La verdad que es todo muy confuso, porque si existe el decreto de Garro y luego te discriminan, algo no está bien", apuntó.

Ante esta situación se abre la polémica del uso optativo del tapaboca en la Ciudad, ya que si bien se aclaró que en los comercios serían los propietarios quienes dispondrían si debe ser obligatorio o no el uso dentro de los locales, en los micros la indicación no fue la misma.

Es que como bien se informó, el decreto municipal sentencia que el uso de barbijos en los espacios públicos y dependencias municipales es -actualmente- optativo. Asimismo esta media abarca a los medios de transportes públicos de la Región. “Aquel que quiere utilizar el barbijo lo podrá hacer y aquel que no, no. Lo que sí debemos seguir manteniendo es la ventilación cruzada de los ambientes y el lavado de manos”, había señalado el secretario de Salud de la Municipalidad, Enrique Rifourcat.

LEA TAMBIÉN "Irresponsable": la Provincia salió con tapones de punta por el uso optativo del barbijo en La Plata

Provincia salió con tapones de punta por el uso optativo del barbijo

La Provincia de Buenos Aires salió con los tapones de punta. En un comunicado de prensa del ministerio de Salud bonaerense, tildó a la medida de "irresponsable".

"En virtud del decreto anunciado por la Municipalidad de La Plata que señala que la utilización del barbijo pasará a ser de uso optativo para el espacio y transporte público y dependencias municipales el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires señala a esta medida como irresponsable y tomada sin ningún tipo de conocimiento científico y sanitario", dice el descargo de la cartera que conduce Nicolás Kreplak.

Y agrega que "además, cabe destacar que en el territorio bonaerense la competencia primaria en salud es Provincial, a través de la cartera sanitaria".