VIDEO.- Así fue la cachetada de Will Smith en vivo a Chris Rock durante la gala de los Oscar

En uno de los momentos más incómodos de toda la historia de los Premios Oscar, Will Smith, nominado a Mejor actor por la película “King Richard”; golpeó en vivo al actor cómico Chris Rock por una broma realizada en plena ceremonia.

En un momento de su aparición, Chris Rock dijo una broma sobre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett-Smith; comparando su cabeza sin cabello (por la alopecia) con la de la protagonista de la cinta G.I. Jane.

No es la primera vez que Chris Rock y Will Smith se ven envueltos en una polémica por Jada Pinkett-Smith. en 2016, Rock hizo una broma sobre la campaña que la actriz realizó contra los Premios Oscar, debido a la falta de nominados de piel negra.

Y Will Smith se cansa del humor negro de Chris Rock hacia su esposa y explota ¡vaya espectáculo!

¿Tu que hubieras hecho? #Oscars pic.twitter.com/4vHb1URatK — Victor Cabrera (@victorcabreramx) March 28, 2022

“Su esposo Will no fue nominado por Concussion. Lo entiendo. Uno se molesta. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón (...) ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West!”, dijo el cómico, en referencia a la comedia que el rapero y actor hizo en los años 90 y que fue mal recibida por la crítica.

Según un video difundido en Twitter, tras el golpe que le dio a Chris Rock, Will Smith parece llorar. Tyler Perry y Denzel Washington parecen tener intenciones de calmarlo hasta que regrese a su asiento.