Se entregan los Oscar, pero Will Smith se lleva todas las fotos por una cachetada

Con un show de Beyoncé desde Compton, comenzó la 94º edición de los Premios de la Academia, que se puede a través de TNT. El primer premio televisado de la noche se lo llevó Ariana DeBose, la Anita de "Amor sin barreras", aunque para entonces ya se habían entregado ocho galardones, otorgados antes de la ceremonia para agilizar la transmisión televisiva.

Cuatro de esos ocho primeros premios fueron para "Dune": mejor sonido, mejor banda sonora (para Hans Zimmer), mejor montaje y mejor diseño de producción. Así, la película de Denis Villeneuve, nominada a 10 premios, comienza la noche con cuatro estatuillas. No es, sin embargo, la gran favorita: "El poder el perro" llega a la gala con 12 nominaciones, y es la preferida en el prode para llevarse el galardón principal, mejor película, con la cinta independiente "CODA" buscando dar el batacazo.

Además de los cuatro premios a "Dune", se repartieron otros cuatro Oscar antes del inicio de la ceremonia televisada: "The Queen of Basketball" ganó el premio a mejor corto documental, "El limpiaparabrisas", del español Alberto Mielgo, se llevó el galardón a corto animado, el premio a corto de ficción se lo llevó "The Long Goodbye" y el premio a peluquería y maquillaje fue para "Los ojos de Tammy Faye".

Conducida por Wanda Sykes, Regina Hall y Amy Schumer, la velada siguió con la entrega del premio a mejor fotografía a Greg Fraser por "Dune", que también ganó el premio a efectos visuales, llegando así a seis premios. Sebastián Yatra subió entonces al escenario para cantar "Dos oruguitas", de la película "Encanto", que conquistó luego el premio a mejor cinta animada: 14 de los 22 galardones animados que se han entregado en los Oscar han sido para Disney/Pixar.

Finalmente, una de las dos grandes favoritas de la noche, "El poder del perro" y "CODA", consiguió una estatuilla: Troy Kotsur se convirtió en el segundo actor sordo en ganar un Oscar, por su papel en el drama de Apple TV, que tomaba así ventaja sobre el western de Netflix. Acto seguido, la japonesa "Drive my car", nominada también a mejor película, se llevó el premio a cinta extranjera; y Jenny Beavan se llevó la tercera estatuilla de su carrera por el vestuario de "Cruella".

Se entregaron además los premios a documental, para "Summer of Soul", y a guión: Kenneth Branagh se llevó el primer Oscar de su carrera, tras cinco nominaciones, por el guión original de “Belfast”, mientras que el premio a guión adaptado fue para Sian Heder, por el libro de “CODA”, basado en la película francesa “La Famille Bélier”. Es el segundo premio para “CODA”, contra ninguno de “El poder del perro”, lo que colocaba a la película independiente adelante en la carrera por el galardón principal.

Mientras la noche se preparaba para entrar en la recta final, Will Smith rompió la monotonía golpeando en la cara a Chris Rock, e insultándolo, por una broma sobre su mujer, Jada Pinkett-Smith.