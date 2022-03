FMI: Fuerte rechazo opositor al nuevo impuesto que impulsa el oficialismo para cancelar la deuda

El Gobierno Nacional salió a respaldar el proyecto presentado por bloque de senadores del Frente de Todos que responden a Cristina Kirchner para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”: un nuevo impuesto a la riqueza con el que buscan que quienes tengan bienes en el exterior no declarados realicen “un aporte especial de emergencia

En este contexto Patricia Bullrich -la presidenta del PRO- expresó "basta de impuestos" sobre el proyecto de los senadores del Frente de Todos, apoyado por el Gobierno, para crear un "Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI", que será financiado con un nuevo "aporte especial de emergencia" a pagar por quienes tengan bienes en el exterior no declarados ante el fisco.

"Es la mejor historia que leí. Un ladrón cree que todos son de su misma condición. Las propiedades de todos los K en el exterior robadas con dinero de la gente", dijo Bullrich.

"¿Van a empezar con Lázaro Báez, Cristóbal López, Ricardo Jaime?", se preguntó, por su parte, el titular de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, quien destacó a este medio que "en vez de tener un plan serio, responsable y previsible, están empecinados en alimentar el relato, no hacerse cargo de la realidad, quieren sólo congraciarse con el núcleo duro K".

Además, según señala Infobae, el diputado nacional de la CC afirmó que "hoy la AFIP tiene herramientas para combatir la evasión, ya sea afuera o dentro del país", y consideró que "hasta que no reformemos la locura que es el actual sistema tributario argentino vamos a seguir teniendo evasión".

Para el senador nacional de la UCR Alfredo Cornejo, la iniciativa legislativa "es puro relato para congraciarse con Cristina Kirchner", ya que, según objetó, "no se sabe cómo van a hacer para cobrar esos bienes si no están declarados" y, además, "la cámara parlamentaria de inicio de los impuestos es Diputados y no el Senado", por lo que juzgó que el objetivo que se propone "es un bolazo".

Gerardo Milman, diputado nacional de Juntos y mano derecha de Patricia Bullrich, calificó de "fantasía pura" al proyecto del oficialismo, luego de destacar, como el senador Cornejo, que en el caso de los impuestos "la cámara de origen debe ser la Cámara de Diputados", y se preguntó: "¿Quiénes son los evasores? ¿Cómo lo sabe la AFIP si los bienes no están declarados?".

El legislador apuntó enseguida a "la familia Kirchner, absuelta por enriquecimiento ilícito por el juez Oyarbide en trámite express" y planteó otro interrogante: "¿Cómo le cobrarán a la viuda de Muñoz, a Lázaro Báez o a la enorme cantidad de funcionarios kirchneristas que no pueden justificar su patrimonio y se escudaron en el fallecido juez federal?".