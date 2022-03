Los estudiantes vuelven a las urnas en la UNLP

Nunca la palabra incertidumbre definiría tan bien a un proceso electoral como el que se avecina en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) con la votación de los estudiantes, que este miércoles, jueves y viernes irán a las urnas por primera vez en dos años. La pandemia, que suspendió las cursadas, frenó también los comicios en un claustro que podría arrojar más de una sorpresa.

En el último capítulo electoral de la UNLP (tras los graduados, profesores y no docentes y antes de la designación de decanos), Derecho, Humanidades e Informática asoman como los escenarios de mayor disputa. Y, de prosperar cambios de mando en esas facultades, Franja Morada pasaría a gobernar casi la mitad de los centros de estudiantes, mientras que la Juventud Universitaria Peronista (JUP) -a la cabeza de un frente en el que ya no está La Cámpora- podría quedarse con Humanidades.

Pero esto es política. Y el escenario podría permanecer inalterable o sumar otros batacazos. “Siempre hay espacio para resultados inesperados y estas son elecciones con menos certezas que las habituales”, advirtió a este diario un veterano conocedor del mapa estudiantil de la UNLP.

Con mandato extendido desde abril de 2020, y después de que el año pasado las elecciones que debían realizarse en noviembre se aplazaran para este mes, los radicales de Franja Morada siguen gobernando en Económicas, Agrarias, Veterinarias, Observatorio, Arquitectura e Ingeniería. La JUP tiene Informática y Medicina. La Cámpora conduce Periodismo y -en alianza con el Miles (Movimiento Nacional Latinoamericanista Estudiantil)- las facultades de Artes y Psicología. También el peronismo está al frente de Derecho a través de los Estudiantes de Abogacía (EA) quienes, sin pertenecer orgánicamente a La Cámpora, mantienen muy buenos vínculos con esta agrupación. En tanto que Trabajo Social y Humanidades están en manos de La Mella (expresión universitaria de Patria Grande, alineada políticamente con el dirigente social Juan Grabois). Catorce de diecisiete facultades.

Las tres restantes le corresponden a independientes: MOI en Odontología; Colectivo Estudiantil (cercana a La Cámpora) en Exactas y Frente Natural (que en su génesis fue la expresión universitaria de Quebracho) en la unidad académica que tiene la gestión del Museo.

Hasta ahí, el tablero estudiantil que dejaron las elecciones de noviembre de 2019 y que, por un lado, mostraron el avance y consolidación de Franja Morada, que se reparte en mitades iguales una docena de facultades con las distintas vertientes de un peronismo dividido. En contraposición, los últimos comicios marcaron un retroceso de Patria Grande y la izquierda (perdieron Medicina con la JUP, Psicología con La Cámpora y Arquitectura e Ingeniería con Franja Morada).

Entusiasmo e incertidumbre

Más de dos años después, un sentimiento de renovado entusiasmo late en el corazón de los jóvenes que con banderas, afiches, volantes y remeras de todos los colores visten los pasillos de cada facultad. La emoción del regreso les ilumina el rostro y una sombra de enorme duda los alcanza. Al cabo de una larga virtualidad sin cursadas presenciales, la inusual fecha de estas elecciones coincide con el reciente comienzo de clases, mientras que en algunas facultades -como Medicina y Naturales- la mayoría no empezará hasta abril y el contacto entre agrupaciones y alumnos habrá sido prácticamente nulo.

Por lo mismo, hay quienes estiman poca participación: por no considerarse alumnos regulares, los nuevos inscriptos a la UNLP no votarán. En tanto dos camadas de ingresantes (2020 y 2021), que durante dos ciclos académicos cursaron mayormente a la distancia, están habilitados para sufragar por primera vez. Su comportamiento es una verdadera incógnita.

Con todo, entre los observadores de la política universitaria hay quienes aseguran que la virtualidad, que tanto resintió la enseñanza, debilitó a algunas agrupaciones -“la militancia presencial con los compañeros es irremplazable”, admiten- y que esa contingencia podría favorecer a los oficialismos. No obstante, como se mencionó, en la UNLP se preparan para (al menos) tres grandes batallas.

las apuestas de Franja Morada

Si hay una facultad que aspira a recuperar Franja Morada este año, esa es Derecho, bastión histórico que los radicales perdieron en 2018 a manos de Estudiantes de Abogacía (EA), una agrupación que, aunque se declara independiente, se reconoce peronista y mantiene contacto estrecho con La Cámpora (con quien además comparte lugares en la conducción de la Federación Universitaria de La Plata-FULP).

Motivos para ilusionarse no les faltan a los morados. En la última elección quedaron a solo 20 votos de volver a conducir Abogacía y conservaron el consejero por la minoría. Tal es el avance que incluso en La Cámpora reconocen por lo bajo que están trabajando para que sus socios del EA en la FULP retengan Derecho y que, para favorecer ese pronóstico, no presentarán lista en 48 entre 6 y 7 como sí lo hará La Sampay (JUP). Diferencias en el peronismo universitario que, como se verá más adelante, exceden a Derecho.

También la facultad de Informática promete una elección no apta para cardíacos. En la unidad académica de 50 y 120, La Fuente (que se referencia en la JUP con el espacio del concejal Guillermo “Nano” Cara) tiene la conducción del Centro y la mayoría del claustro, pero año a año la Franja Morada se ha ido acercando hasta quedarse con el consejero por la minoría y, en 2019, acariciar el gobierno de los estudiantes por poco más de 200 votos de distancia.

Más disputas

Franja Morada, que este año amplió su presencia a 15 de 17 facultades (debutará en Exactas, pero no estará en Trabajo Social ni Naturales), no tendría problemas para retener Económicas, donde conduce hace añares y el Muece (La Mella) es minoría, ni Veterinarias, que se prepara para una elección reñida pero entre las fuerzas que aspiran al consejero por la minoría: Minga (La Mella) que buscará mantenerlo y La Pinto (versión de la JUP que responde a Marcel Aguilera) que viene creciendo y se ilusiona con al menos una banca. Salvo sorpresas, tampoco habría inconvenientes para que los radicales conserven los centros en los que dieron el batacazo dos años atrás: Ingeniería (desbancaron al PCR, que debió conformarse con la minoría en el Consejo) y Arquitectura, donde le quitaron la conducción a un frente de izquierda integrado por guevaristas y el Partido Obrero que en esta elección se presentarían por separado. En el Observatorio (donde los independientes del INTI son minoría) y Agrarias (con Cambium-La Mella como segunda fuerza) el escenario asoma más incierto: “Puede pasar cualquier cosa”, repiten en cada agrupación. Y se arremangan para una pelea voto a voto en dos facultades que, entre ambos padrones, no pasan de 2.000 alumnos, contra los más de 9.000 de Medicina, por poner un ejemplo.

La JUP, La Cámpora y una triple fractura

Unos dicen que “no, nada que ver”, que las internas que a nivel nacional atraviesan al Frente de Todos no impactan en la vida de la Universidad. Otros recuerdan el acto que el mes pasado, a poco de que la UNLP entrara en maratón electoral, encabezó el presidente, Alberto Fernández, en el patio del Rectorado, bendiciendo la nueva formación de la JUP -“la agrupación de Alberto”, ironizan en La Cámpora, que no participa de ese armado.

Luego de dos años con mayoría de cursadas virtuales, el escenario es incierto en varias facultades

En aquel mitin, que hizo mucho ruido y que sirvió para poner en primer plano las refriegas que también en el ámbito académico cruzan al peronismo, confluyeron las cuatro patas de la JUP: el sector de Sumak Kawsay (de Económicas), referenciado con el abogado Jerónimo Guerrero Iraola y la diputada Victoria Tolosa Paz -apuntada como gestora del desembarco del jefe de Estado en la UNLP-; el de “Nano” Cara (que tiene Medicina e Informática); Conapla (Psicología) y Sean Eternos, que responde a Marcel aguilera, un exCámpora y funcionario de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad cuya ruptura más visible con la agrupación de Máximo Kirchner tiene como teatro principal a la facultad de Periodismo, base política de la exdecana y actual titular del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout.

Franja Morada conduce seis centros de estudiantes y va por la recuperación de Derecho

Con Fandango (Patria Grande) con la minoría del claustro, en Periodismo hace años que la conducción del Centro y la mayoría están en poder de la agrupación Rodolfo Walsh, expresión de La Cámpora con la que Aguilera rompió hace un tiempo. Algo que se terminó de cristalizar en estas elecciones con la presentación de un armado propio bajo el nombre de “La Walsh Nueva Generación”. El quiebre tuvo su bautismo de fuego el mes pasado, cuando en el ingreso a la Facultad el sector de La Walsh que responde a Saintout y el de Aguilera protagonizaron serios incidentes, anticipo, avisan, de una votación que podría ser “más corporal de lo deseado”.

Saliendo del Bosque, un párrafo aparte merecen las facultades que comparten predio en el ex BIM III. Allí, en Humanidades, hace una década que el gobierno de los estudiantes está en manos del Aule (La Mella), amenazado por un frente peronista que tiene la minoría del claustro y que en las últimas elecciones quedó a poco más de 100 votos de ganar el Centro. Esa alianza, que encabeza La Jauretche (versión de la JUP ligada al concejal Cara), también estuvo integrada hasta esta elección por La Cámpora, que por primera vez se presenta con lista propia como “Ahora o nunca”, según dicen, por sentirse “poco representados” y hasta “invisibilizados” en el armado peronista. La lectura que hacen en La Jauretche es que esa estrategia es “funcional” a La Mella, que comparte con La Cámpora la conducción de la FULP, donde no tiene lugar la JUP.

La JUP, que gobierna en Informática y Medicina, quiere dar el batacazo en Humanidades

Cruzando de edificio, un espejo invertido de lo que pasa en Humanidades se da en Psicología, donde el Miles y La Cámpora comparten el frente de conducción del que hasta la última elección también formaba parte Conapla (JUP), que ahora se presenta por separado con Psinapsis. También por no sentirse “representados”. Por fuera de esa interna, el frente de izquierda (que hoy es minoría) buscará recuperar el Centro, mientras el Aule (Patria Grande) y Franja Morada, que hace años araña poco más del 10 por ciento de los votos -contra el 20 por ciento que necesitaría para llegar al Consejo-, bregan por una banca.

Medicina, la incógnita, y otras batallas

Si estas son las elecciones más inusuales de la vida democrática en la UNLP, Medicina, una de las últimas facultades en volver a la presencialidad y con mayoría de cursadas sin empezar, encierra un gran misterio. Remediar (Jup-Calle 4) no debería tener problemas para retener el Centro que le quitó al frente que integran el PCR y Patria Grande (con la minoría del claustro), pero, como es una incógnita el nivel de participación estudiantil con las aulas casi desiertas y a quién podría favorecer ese probable ausentismo, nadie se anima a arriesgar nada. También en 60 y 120 busca recuperar posiciones Franja Morada, envalentonada con el reciente triunfo de los radicales en el claustro de graduados.

La incertidumbre es similar en Naturales, donde hace años el Frente Natural (independientes cuya génesis estuvo en Quebracho) conduce el Centro y los socialistas del ARES son minoría. También aquí el grueso de las clases empezará en abril.

En Exactas, el Colectivo Estudiantil (muy ligado a La Cámpora) buscará revalidar títulos ante los históricos peronistas de Suma (minoría del claustro) y El pelo de Einstein (Patria Grande), que anhela recuperarse del retroceso sufrido en los últimos años.

Donde Patria Grande lleva tiempo gobernando cómoda es en Trabajo Social, facultad en la que, salvo algún imprevisto, no se esperan cambios. Tampoco en Odontología, cuyo centro de estudiantes hace décadas está en manos de los independientes del MOI.

Por último, La Mella (expresión estudiantil de Patria Grande) aspira a crecer en Artes, donde tiene la minoría del claustro y en la última elección quedó a poco más de 200 votos de ganarle la conducción al frente que integran La Cámpora, el Miles y los independientes del CEAD. Se espera un final ajustado.