Alopecia autoinmune: el mal tras el escándalo del Oscar

Jada Pinkett, esposa de will smith, hizo pública su enfermedad en redes sociales

Además de convertirse en uno de los escándalos más memorables en la historia de los Oscar, la broma sobre la calvicie de Jada Pinkett que hizo que su esposo, el actor Will Smith, se levantara y golpeara al conductor de la ceremonia, su colega Chris Rock, también puso en primer plano una enfermedad poco común puede tener una base emocional.

Y es que la pérdida de pelo en ciertas áreas del cuero cabelludo que sufre Jada Pinkett podría estar originada por una predisposición genética conocida como alopecia areata, la cual ocasiona una reacción autoinmune y cuyo desencadenante puede estar, entre otros, en alteraciones emocionales.

Así lo dio a entender la propia Jada Pinkett, quien ha hablado de ella en redes sociales, mostrando incluso las franjas de su cuero cabelludo en las que apenas crece pelo, razón que la llevó a raparse.

En diciembre pasado la actriz apareció en las redes sociales con un mensaje al respecto. “Mamá tendrá que cortárselo hasta el cuero cabelludo para que nadie piense que se sometió a una cirugía cerebral o algo así. Esta alopecia y yo vamos a ser amigos... ¡Punto!”, escribió Pinkett en su cuenta de Instagram, junto a un clip en el que contaba qué fue lo que la llevó a tomar esa determinación.

“He estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, miren esta línea de aquí. Miren eso”, pidió mientras señalaba una porción de su cuero cabelludo, similar a una cicatriz, en la que no tiene pelo. Y riendo, continuó: “Apareció así y esto va a ser un poco más difícil de ocultar; así que pensé en compartirlo para que no me hagan preguntas”.

UN TRASTORNO MULTIFACTORIAL

La enfermedad que sufre Pinkett produce “una pérdida de pelo circunscrita a un área, lo que se conoce como placa, generalmente en el cuero cabelludo pero también en otras partes del cuerpo como las cejas, la barba…”, explica es médico dermatólogo Eduardo López Bran.

Según el especialista, este tipo de pérdida de pelo puede afectar a la mitad de la extensión del cuero cabelludo y, en ocasiones, se extiende a toda la cabeza, lo que se conoce como alopecia areata total. En los casos más graves puede impactar en todas las áreas del cuerpo con pelo; es la alopecia areata universal.

La alopecia areata tiene un origen multifactorial, en especial una predisposición genética que provoca una alteración autoinmune.

“Esa alteración hace que el organismo active el sistema de defensa contra el folículo piloso como si fuera un invasor externo y desarrolle anticuerpos contra ese folículo dando lugar a su pérdida”, cuenta el especialista.

La pérdida “acontece de forma brusca”, aunque no siempre hay una destrucción irreversible del folículo piloso, por lo que la alopecia puede dar lugar a “una repoblación de pelo espontánea, sin tratamiento”, sobre todo si se trata de una placa única o pequeñas placas, pero cuanto más extensa sea esa placa peor es el pronóstico.

La respuesta autoinmune se puede desencadenar o agravar por alteraciones de tipo emocional, como inquietud, ansiedad o estrés, o por cualquier otra alteración del organismo, como otras enfermedades autoinmunes relativas a la glándula tiroidea.

Como señala López Bran, el tratamiento debe ser completo, desde abordar la alteración autoinmune a la pérdida de pelo, pero también los factores psicológicos.

La alopecia areata tiene una prevalencia a nivel mundial de apenas entre una y dos personas cada mil; se da con mayor frecuencia entre la población de origen caucásico y puede afectar tanto a hombres como a mujeres e incluso a niños.