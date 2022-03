Portugal se juega el pase ante la sorprendente Macedonia

Después del sorprendente batacazo donde Macedonia del Norte dejó a Italia afuera del Mundial, el equipo balcánico buscará ahora sorprender al Portugal de Cristiano Ronaldo, cuando ambos seleccionado se enfrenten hoy, desde las 15:45 (hora argentina), en la ciudad lusa de Porto, por un pasaje a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Por otra parte, en la ciudad de Chorzow, Polonia recibirá en el mismo horario a Suecia por el otro boleto que otorga el continente europeo al Mundial.

Cristiano (37 años) aspira a participar de su quinto Mundial consecutivo como lo hará Lionel Messi, ambos presentes en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Portugal, después de eliminar a Turquía (3-1) en la instancia anterior, espera a una Macedonia del Norte que llega de dar un campanazo en el fútbol mundial con su victoria sobre Italia (1-0). El partido será trasmitido por ESPN y la plataforma Star+.

Polonia arriba a esta definición sin jugar la ronda previa, dado que debía enfrentarse con Rusia, excluida de toda competencia internacional por la invasión a Ucrania. En cambio Suecia dejó en el camino a República Checa (1-0) y ahora quiere sortear la última barrera para Qatar 2022. El cotejo será televisado por DirecTV. Cabe destacar que de este enfrentamiento se quedará afuera del Mundial una de dos estrellas del fútbol internacional, el polaco Robert Lewandowski o el sueco Zlatan Ibrahimovic.

En dicha eliminatoria europea quedará con un cupo por definir debido a la imposibilidad momentánea de competir por parte de Ucrania, que debe jugar un cruce con Escocia. El ganador de ambos se enfrentará después con Gales, que superó a Austria (2-1).

Robert Lewandowski busca clasificar con polonia / Web

Hasta el momento hay diez selecciones europeas que ya sacaron el pase a Qatar 2022: Dinamarca, Alemania, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos.

En lo que tiene que ver con Asia, Emiratos Árabes Unidos -dirigido por Rodolfo Arruabarrena- recibirá hoy a Corea del Sur, uno de los cuatro seleccionados de ese continente con pasaje a Qatar 2022.

El equipo del Vasco Arruabarrena tiene que ganarle a Corea del Sur, líder invicto del Grupo “A” y apenas dos goles en contra en 9 partidos, para asegurarse el tercer puesto y jugar la final ante Australia (tercero de la otra zona) por un lugar en el repechaje contra el representante de la Conmebol.

La otra opción para Emiratos Árabes Unidos es empatar y esperar que Irak, que está cuarto con un punto menos, no gane en su visita a Siria, el peor equipo del grupo.

Líbano también tiene chances matemáticas, pero debe golear por seis de diferencia a Irán, el otro clasificado del Grupo “A”, como visitante, y esperar derrotas de EAU e Irak.

En el Grupo B está todo definido ya que Japón y Arabia Saudita ya tienen asegurado el pasaje Qatar 2022 como primero y segundo, respectivamente, mientras que Australia se adueño de la tercera posición.

Por otra parte, en la jornada de hoy se definirán los cinco representantes al Mundial de África. El técnico argentino Héctor Cúper, director técnico de la República Democrática del Congo, buscará ante Marruecos una de esas plazas. En la ida igualaron 1 a 1.

Mohamed Salah se juega a todo o nada con egipto / Web

El experimentado entrenador buscará una hazaña histórica ya que la RD del Congo no juega un Mundial desde que participó de Alemania 1974 como Zaire.

Por su parte, Senegal recibirá a Egipto. El partido de ida fue 1 a 0 a favor los egipcios con la estrella de Liverpool, Mohamed Salah en la reedición de la final de la última Copa Africana de Naciones que ganó el seleccionado senegalés, de la mano de Sadio Mané, su compañero de ataque en el equipo inglés. El encuentro se jugará desde las 14 (hora argentina) y será televisado ESPN.

En lo otros cruces se medirán: Nigeria vs Ghana (0-0 de la ida). Argelia vs Camerún (1-0 para los argelinos en el primer partido) y Túnez vs Mali (los tunecinos llegan con ventaja tras ganar el cruce como local 1 a 0).