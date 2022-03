En medio de tensiones internas, el acuerdo con el FMI llega a Diputados

Tras varios ajustes de último momento, el Gobierno finalmente enviaría hoy a la Cámara de Diputados el acuerdo para la refinanciación de la deuda con el FMI que ya genera resistencias en el kirchnerismo y en el bloque del PRO que ahora parece oponerse a acompañar el entendimiento a diferencia de lo que han expresado sus socios radicales y de la Coalición Cívica.

En Casa Rosada apostaban a últimar detalles “formales” de la iniciativa, ya pasó por asuntos jurídicos de Legal Técnica, y poder enviarla en las próximas horas al Parlamento. Se trata de un documento que contendría un par de artículos en los que se presenta el acuerdo y se propone aceptar o recharlo pero la parte sustancial estará en los anexos.

En esos adjuntos estarán los detalles técnicos que tanto irritan al kirchnerismo: las metas fiscales, de crecimiento y de reducción de subsidios donde la cuestión tarifaria es uno los puntos de discordia con el Instiuto Patria.

El presidente Alberto Fernández reconoció en su discurso ante la asamblea legislativa que las boletas de luz y gas van a subir este año más del 20 por ciento que había bendecido Cristina Kirchner; estarán “por debajo” del índice de aumento salarial que en 2022 podria orillar el 50 por ciento (se especula que la suba alcance a un 80 por ciento del RIPTE).

En la víspera en Casa Rosada aseguraban que estaba todo dado para el envío al Parlamento -faltaba la redacción final de la contraparte en Washington y afinar los números de las tarifas- y que “de ahí en más será asunto de los diputados”.

Es que el titular de la Cámara, Sergio Massa, y el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, ya diseñaron la logística para acelerar el trámite parlamentario e intentar dar media sanción a la iniciativa ya el próximo 10 de marzo.

Ingresará por una única comisión, Presupuesto, que es presidida por Carlos Heller, de buen vínculo con el kirchnerismo. En los próximos días irán a este cuerpo el ministro Martin Guzmán (Economía), Sergio Chodos, negociador argentino ante el Fondo, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

También se invitará a exponer a la CGT y las cámaras empresarias y, en un gesto hacia la Vicepresidenta, a ex funcionarios macristas como Nicolás Dujovne y Nicolás Caputo. “Eso es una payasada. No van a ir. Nos piden que digamos nuestra postura sobre el acuerdo pero mejor primero se la pidan a Maximo y los diputados camporistas”, disparó ayer a este diario una espada del PRO en la Cámara baja.

Una bomba de tiempo

Fue uno los asistentes a la reunión convocada por Mauricio Macri en su casa luego que la bancada amarilla abandonara la asamblea legislativa cuando Alberto Fernández mencionó el juicio entablado contra el expresidente por haber tomado el préstamo con el FMI, en 2018.

Luego los diputados y referentes del espacio deslizaron que no acompañarían el acuerdo por considerarlo “una bomba de tiempo” que, según la mirada de Macri, dejaría un escenario todavía más complicado en términos económicos a partir de 2023. “Quedarian para el que asuma un nuevo gobierno U$S 90 mil millones de deuda. Avisamos ahora porque en 2015 nos criticaron por no haber detallado la herencia del kirchnerismo”, agregó el referente PRO.

Este endurecimiento del macrismo le ha generado roces con sus socios de Juntos por el Cambio, que apelan a la responsabilidad institucional para tratar este tema.

“Manes habla mucho del cerebro, pero lo usa poco”, cuestionó el senador por Chubut, Ignacio Torres, por la postura del diputado radical de permanecer en su banca. Sin embargo, el jefe del interbloque Mario Negri salió a bancar rápidamente al neurólogo y a cuestionar actitudes disruptivas del PRO.

El que también salió a cruzar el endurecimiento del PRO fue Maxi Ferraro, titular del bloque de la Coalición Cívica (CC), que consideró ayer que “decidimos quedarnos en el recinto pero eso no implica para nada convalidar los agravios y golpes bajos del Presidente en forma innecesaria. Tampoco podemos hacer política con chicanas, golpes bajos y la posverdad en Juntos por el Cambio”.

En la coalición opositora, con todo, no van a adelantar aún su postura respecto al acuerdo aunque se sabe que el radicalismo y la CC, en principio, se han mostrado favorables a acompañar al proyecto.

En el Gobierno tampoco le escapan a las internas. Saben que el “retoque” a la cuestión tarifaria hará casi imposible sumar adhesiones en el bloque camporista.

En la oposición, con todo, consideran que es posible que con ausencias y abstenciones el oficialismo llegue a los 131 votos positivos que requiere la media sanción. “Lo voy a votar con la nariz tapada”, reconoció ayer el sanjuanino José Luis Gioja, que deslizó que los “compañeros “ que se oponen al acuerdo podrían faltar a la sesión prevista para la semana próxima.

