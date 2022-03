Desesperación por posible cierre de un hogar para discapacitados motrices en La Plata

Los familiares de personas con distintas discapacidades motrices que concurren a un hogar de La Plata manifestaron hoy su desesperación por la delicada situación que atraviesan los pacientes luego de que la Justicia declarara la quiebra del lugar. Según consignaron, tras la medida judicial, se congeló la cuenta bancaria y las personas que se albergan allí deben ser asistidas por sus seres queridos, que llevan comida, agua, artículos de limpieza y demás enseres de uso cotidiano.

“El hogar está en 57 entre 18 y 19, se llama CEDIM, y desde octubre de 2021 fue declarado en quiebra por una deuda con el fisco. El personal no cobra el sueldo y los pacientes no reciben comida ni elementos de limpieza. Están todos a la deriva. Por la quiebra, la cuenta bancaria del hogar está bloqueada. Las obras sociales siguen girando los fondos allí, pero no se puede hacer uso de esos recursos y nuestros familiares la están pasando muy mal”, denunciaron.

Los familiares describieron que el hogar es habitado por unos 20 pacientes, “11 que van de día y otros 9 que tiene albergue, “algunos con discapacidades motrices muy graves y otras que son de menor gravedad pero que no dejan de ser severas”. Asimismo, indicaron que “hay cuidadoras y enfermeras “que le ponen toda la garra y que se quedaron a trabajar a pesar de que en medio del conflicto judicial no les pagan el sueldo”. “Ellas brindan una atención increíble, muy buena”, destacaron.

Por otro lado, los denunciantes expresaron “que la señora jueza de la causa no nos recibió nunca”. “A partir de diciembre empezó a venir un síndico, hizo que se destrabara un poco el problema porque consiguió fondos para que los chicos se alimenten, pero ahora somos los padres los que tenemos que llevar comida y artículos de limpieza”. “Ahora no hay más dinero, no hay nada. Las chicas sólo alcanzaron a cobrar la mitad del sueldo de un mes y no cobraron más”, aseguraron.

En medio de lo que consideraron como una situación de “abandono” de los pacientes, presentaron un “recurso de amparo” ante un juzgado de familia. En ese sentido, indicaron que “la jueza lo que quiere es que las obras sociales trasladen a los chicos, pero no tiene en cuenta que muchos están juntos desde hace más de 20 años”. “No queremos que se vayan y sufran ese desarraigo”, señalaron. “La jueza nunca nos recibió. Tampoco le conoce la cara al síndico”, reclamaron.

Mientras esperan una solución del conflicto, sostuvieron que “las trabajadoras del hogar están intentando armar una cooperativa para preservar la fuente de empleo, veremos que pasa con ese tema, ojalá se pueda y haya una salida”. “Queremos señalar también que las obras sociales están pagando, pero la cuenta sigue congelada”, insistieron. “Ellos ahí tienen su vida. Y es importante entender que tiene que haber una solución humana a favor de los pacientes”, expresaron.