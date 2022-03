La indignación de una jubilada de 82 años con el IPS: de Lanús a La Plata por la actualización de haberes

Una jubilada que se identificó como Ester González, de 82 años, viajó hoy desde Lanús a La Plata para reclamarle al IPS por las demoras en su actualización de haberes. Indignada por la falta de respuestas del organismo previsional, y sobre todo por el estancamiento del trámite cuya odisea lleva ya 9 meses, expresó que "van a esperar que me muera para actualizar mis haberes".

"Comencé con todo esto en julio, preguntando cómo tenía que hacer para reclamar que me actualicen los haberes. Me dijeron que hiciera el trámite por internet, y lo hice. Luego, en septiembre me dan turno para que envíe más papeles en noviembre. Volví a cumplir. Pero el trámite no avanza. Entonces hoy me vine al IPS desde Lanús, porque hasta la fecha sigo cobrando 24 mil pesos y no me alcanza para vivir", relató al acercarse a la redacción de EL DIA.

A pesar de las expectativas del viaje, contó que no pudo resolver el asunto y "no se avanzó en prácticamente nada". "Los empleados me atendieron muy amables pero me dijeron que recién mañana 'iban a mandar el expediente al área de Determinación de Haberes y me aseguran que el trámite va a demorar otros seis meses más", comentó.

Ante esta situación manifestó que "al parecer, van a esperar que me muera para que actualicen los haberes. Es tremenda la burocracia que maneja el IPS. Dicen que hubo mejoras pero evidentemente no mejoran nada".