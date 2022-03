Reclamo en 63 entre 6 y 7 por una pérdida de agua y la calle destruida

En la calle 63 entre 6 y 7, los vecinos tienen uan batería de reclamos: pérdida de agua que los deja sin servicio en las viviendas; la calle destruida; y dos columnas de alumbrado que dejan a oscuras la cuadra, con el peligro que eso incluye.

Sobre la pérdida de agua , los usuarios aseguran que llevan más de dos meses con problemas con el servicio de agua, en algunos casos directamente hablan de falta total de presión.

Aseguran que realizaron el reclamo a la empresa Aguas Bonaerenses, pero aún no han tenido una respuesta.

La cañería rota corre bajo la calle, y eso también generó que se profundice el problema de los baches en esa cuadra.

“Estamos prácticamente abandonados: no tenemos la reparación de la cañería de agua, la calle se destruye y a oscuras porque no funcionan dos columnas de alumbrado, situación que genera problemas viales y de seguridad. Viales porque no se observa claramente el pozo y de noche muchos vehículos caen en la trampa, con los daños materiales que puede generar. Además, como es una calle angosta, con el estacionamiento en una de las manos se hace casi imposible evitar los pozos”, describió una vecina que pide la urgente reparación de todos los problemas que se sumaron en la cuadra.

LÁMPARAS QUEMADAS

Sobre el alumbrado público, los vecinos aseguran que se quemaron las lámparas de las columnas hace varias semanas y no tuvieron respuestas a pesar de las quejas que realizaron al teléfono 147 de la Municipalidad.

La falta de alumbrado público genera una situación peligrosa para la seguridad del barrio, plantean los vecinos de la cuadra, quienes reclamaron una urgente respuesta.

“No creo que demande mucho presupuesto y tiempo para reparar las luces públicas”, dijo un vecino que habló con este diario, a la espera de una pronta respuesta por parte de la Municipalidad.

OTRO RECLAMO

Por su parte, vecinos de la zona de diagonal 73 entre 5 y 6 se quejaron porque desde hace varios días que la columna de alumbrado público está fuera de servicio y la cuadra quedó con “oscuridad total”.