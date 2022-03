¿Más que un tirón de orejas?: la Academia se pone firme tras el ataque de Will Smith

Parece que para Will Smith no habrá solo un tirón de orejas: la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos prometió “acciones apropiadas” sobre la agresión de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar el domingo.

El anuncio se produce al tiempo que se rumorea sobre una reunión de la junta de gobernadores del Oscar, el órgano regente del premio que está bajo presión luego de que el ataque de Smith dejara boquiabiertos a millones de espectadores.

En ese marco, en una carta enviada a todos los miembros de la Academia, su directiva dijo que estaban “disgustados e indignados” por el incidente.

“Estamos disgustados e indignados porque todo fue opacado por el inaceptable y agresivo comportamiento en el escenario por un nominado”, afirma la carta firmada por el presidente, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson.

El lunes la Academia ya había condenado el incidente y anunció una revisión formal, aunque hasta aquí parecía que el tema se disolvería entre memes: “La Academia condena las acciones del señor Smith en el evento de anoche”, decía la organización en aquel comunicado, más un descargo que otra cosa.

Poco después, Smith publicó una disculpa formal en redes sociales pero aún las críticas a su comportamiento continúan en forma de presión sobre la Academia.

“Para ser claros, condenamos el comportamiento del señor Smith la noche del domingo”, afirma la carta a los miembros de la Academia. “Como está establecido por nuestros reglamentos, la Junta de Gobernadores de la Academia determinará cual será la acción apropiada hacia el señor Smith”. “Bajo las leyes de California, y nuestros estatutos de conducta, esto requerirá un proceso oficial que demorará unas semanas”. ¿Qué pasará?