El Pincha va por otro paso copero

Enviados especiales

Chile

Momento de cambiar el chip para Estudiantes. Mientras realiza una muy buena campaña en el torneo local donde está invicto, también muestra un buen andar en la Copa Libertadores. Ya eliminó a Audax Italiano y ahora por la Fase 3 del máximo certamen continental, tendrá enfrente a otro equipo chileno, como lo es Everton.

El encuentro se jugará en el Estadio Sausalito, en Viña del Mar, desde las 19:15. El arbitraje será del brasileño Bruno Arleu de Araujo y será televisado en directo por la pantalla de Fox Sports.

Como quedó dicho, el de hoy será el juego de ida, mientras que la revancha se disputará el próximo miércoles 16 de marzo, en el Estadio albirrojo ubicado en 1 y 55 de nuestra ciudad.

Vale agregar, que también jugarán por la ida, desde las 21:30, Fluminense de Brasil y Olimpia de Paraguay; en tanto que el desquite también será el miércoles 16.

Como se dice habitualmente cuando se afronta una serie de dos partidos, son 180 minutos y el primer tiempo de 90 minutos será hoy, y en el caso de los platenses tendrán la chance de definir nuevamente de local y con toda su gente a favor.

El Pincha llegó a esta instancia luego de eliminar, con bastante grado de dificultad, a Audax Italiano. Había perdido en la ida por 1-0 en Rancagua; mientras que en la revancha disputada en La Plata Estudiantes ganó 2-0.

Por el lado de Everton, eliminó en segunda fase a Monagas de Venezuela. En la ida jugando como local sacó una muy buena ventaja ya que se impuso por 3-0; mientras que en la revancha de visitante perdió 1-0, pero pasó igual por diferencia de goles.

Estudiantes quiere seguir adelante

Sin lugar a dudas la Libertadores forma parte del ADN del hincha del Pincha, y que diferentes generaciones supieron disfrutar, al haberla ganado cuatro veces, tres consecutivas en 1968, 1969 y 1970, con la dirección técnica de Osvaldo Zubeldía, y en 2009, dirigido por Alejandro Sabella.

Por eso es una competencia realmente muy especial, y en este caso hay una gran expectativa por poder seguir avanzando y así meterse en la fase de grupos.

Este equipo de Ricardo Zielinski ha mostrado ser contundente a la hora de atacar y se apoya en individualidades que atraviesan un buen presente. Por ejemplo, su dupla de atacantes integrada por Leandro Díaz y Mauro Boselli, está realmente intratable.

El equipo del Ruso es duro, con jugadores con mucho temperamento y experiencia, y con jóvenes a los cuales no les pesa la historia de representar a una camiseta muy ligada a la gloria en el fútbol sudamericano.

La experiencia del arquero Mariano Andujar; la del goleador Mauro Boselli (ambos campeones en 2009); Emanuel Más, Leandro Díaz y Fernando Zuqui, se equilibra con la juventud de Gustavo Del Prete, Matías Pellegrini o Franco Zapiola, por nombrar a algunos.

Con respecto al equipo, Zielinski no tuvo demasiado tiempo para probar variantes tras haber jugado el último domingo por la noche ante Vélez, pero tampoco habría grandes cambios con respecto al equipo que eliminó a Audax.

Por un lado, Agustín Rogel dejó atrás su estado febril y es un hecho que será titular en la zaga central.

Después, en la mitad de la cancha el técnico albirrojo mantendría una duda, que es Jorge Morel o Gustavo Del Prete.

Esto el DT lo terminará de definir hoy en horas del mediodía antes de la charla técnica.

Con respecto a Everton, es dirigido por el argentino Francisco Meneghini, un rosarino de 33 años que nunca dirigió en el fútbol local y que supo ser en su momento colaborador de Marcelo Bielsa en la Selección de Chile.

Además, juegan varios futbolistas argentinos como el ex Gimnasia, Juan “Pipino” Cuevas, Ismael Sosa (ex Independiente), Guillermo Sánchez (ex inferiores de Boca) y Lucas Di Yorio (ex Aldosivi de Mar del Plata).

Hoy Everton es propiedad del grupo mexicano Pachuca, y su rendimiento mejoró a medida de que su poder económico se hizo importante. En el certamen local está décimo con seis unidades como producto de un triunfo, tres empates y un revés.

Por último vale agregar, que el pase a la fase de grupo tanto para Everton como para Estudiantes es fundamental, no solo por el aspecto deportivo sino por el económico. Es que al llegar a esa instancia, cada equipo se asegura 600.000 dólares por partido, llegando a 3.600.000 al completar los seis juegos del grupo.

Rogel dejó atrás su estado febril y va a jugar. ¿La duda? En el mediocampo, Morel o Del Prete