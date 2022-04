“Volvimos a dar muestras de nuestro carácter”

Gimnasia consiguió tres puntos muy importantes que le permiten seguir soñando con poder llegar a los primeros cuatro lugares. además de haber podido ganar por primera vez fuera del Bosque en la actual Copa de la Liga.

El equipo volvió a mostrarse sólido, y uno de los puntos altos de la victoria ante Atlético Tucumán, sin dudas fue el arquero, Rodrigo Rey. En las seguras manos del “uno” Tripero se consolidaron también los tres puntos.

Para el Lobo, ganar en Tucumán marcó la continuidad de una levantada experimentada en el clásico ante Estudiantes donde lo empata en el final 1-1; que luego muestra un paso más en la victoria 2-1 ante Talleres de Córdoba; y que ahora al vencer también 2-1 a Atlético, termina de evidenciar una mejoría.

El golero habló con este medio aún en tierra tucumana, cuando el caliente partido en el estadio “José Fierro” era historia y una serena alegría rodeaba a la delegación Mens Sana antes de volver para nuestra Ciudad y empezar a pensar en el próximo partido ante Sarmiento.

- ¿Con qué sensaciones te quedaste del partido?

- Ante todo felíz. Sabíamos que era un partido clave y queríamos el triunfo. Necesitábamos los tres puntos, nos hacen falta como para poder seguir subiendo en la tabla, así que felíz porque dimos muestras nuevamente del caracter que se tiene, que se puede jugar en climas que no son favorables y que lo hemos hecho bien.

- Se hizo difícil jugar por el clima que hubo en el estadio, sobre todo para vos atrás de tu arco ¿no?

- Sí, se cortó mucho el juego todo el tiempo y eso no te permite tener ritmo de fútbol, de juego... La verdad que se dio un partido casi de lucha todo el tiempo. Y bueno, pudimos jugar de esa forma y los tres puntos son justos.

- ¿En algún momento pensaste que Baliño podía llegar a suspenderlo por que no solamente tiraron papeles, sino piedras y todo tipo de objetos?

- Y, era hasta que algo le pegara a un jugador nuestro, de ellos o a mí. Yo creo que si eso pasaba ahí ya no se iba a poder jugar más. La verdad que es algo que no le suma a nuestro fútbol que pasen estas cosas, que en definitiva nos perjudica a todos porque el partido se frena. Incluso para el que lo viene a ver, se juegan diez minutos y después diez está parado porque se frena por estas cosas. Por eso sería bueno que los que tienen que tomar cartas sobre el tema hagan algo para que no pase más.

- Volvamos al fútbol, consiguieron dos triunfos seguidos, ya hace tres partidos que no pierden, ¿para qué están?

- Para seguir sumando, creciendo mucho, creo que hay muchas cosas por sumar a nuestro juego, pero si con las ganas que se muestran adentro de la cancha. Que se deja todo, se juegue bien, se juegue mal, pero se deja todo. Que cuando hay que luchar se lucha, y que cuando se puede jugar se juega, y creemos que la forma es esa. Tenemos que ir fecha a fecha.

- Muchas veces se te ve enojado por algunas pelotas detenidas cerca de tu área, faltas que se cometen. ¿Esas son cosas que deben corregir?

- Siempre hay cosas para mejorar. Igualmente creo que hoy por hoy nos han hecho un solo gol de pelota parada, que fue justamente este que nos hizo Atlético Tucumán después de unos rebotes. Pero si como se hace marca en zona hay que estar muy fino en muchas cosas para que nadie quede suelto y se cubra toda el área. Por eso yo me hago cargo de la tarea esa, que soy un poco el que ve más, pero entre todos tratamos de pararnos bien. Creo que en este partido con Atlético sobre todo en el segundo tiempo lo hemos hecho bien, ellos tiraron muchísimos centros y entre los chicos y yo pudimos sacar todo, que eso es bueno.

- ¿Qué cambió en estas últimas fechas donde pudieron recuperar la solidéz que habían mostrado por ejemplo, en los primeros dos partidos?

- Nos propusimos entre el grupo salir de esta situación con el arma que creo que tenemos, que es la más fuerte nuestra, que es la lucha y lo estamos haciendo. Ser un equipo duro, bravo, sólido y creo que hemos podido dar muestras de eso desde el clásico hasta ahora. La tarea es sostener eso y sumarle más cosas desde el juego sobre todo. Pero esto es día a día, crecer y ahora salir el próximo jueves con Sarmiento a ganar de nuevo.

Rey se mostró felíz por el triunfo en tierra tucumana / Prensa Gimnasia

(*) Enviado especial a Tucumán