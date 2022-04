Dura crítica al Gobierno: un exFMI apuntó contra el acuerdo

Martin Mühleisen, ex ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y ex director del Departamento de Strategy, policy, and review, entre 2017 y 2020, afirmó que el gobierno de Alberto Fernández consiguió “a los gritos” el programa para refinanciar la deuda y sin aceptar ninguna política que mejore las condiciones del país. Lo hizo en un artículo publicado en The Atlantic council.

Mühleisen cuestionó el anterior acuerdo con el país mientras él estaba en el Fondo. “El préstamo de 2018 se negoció cuando yo dirigía el departamento responsable de la estrategia y las políticas generales del FMI. Desde entonces, el personal del Fondo ha elaborado una evaluación contundente de los factores que contribuyeron al fracaso del préstamo”, explicó.

“Ante la imposibilidad de que Argentina cumpliera con sus obligaciones de servicio de la deuda este año, el directorio tuvo que decidir entre proporcionar al país nuevos fondos o aceptar que su mayor prestatario entrara en default”, dijo. Y agregó: “Las razones del directorio para elegir lo primero fueron muchas. En primer lugar, un default del préstamo del FMI habría supuesto un sufrimiento para los ciudadanos de a pie, si el acceso al mercado de los prestatarios argentinos se veía fuertemente restringido. En segundo lugar, habría dejado a Argentina impedido de volver a pedir prestado al Fondo hasta que sus atrasos se pagaran con préstamos puente de países amigos. En tercer lugar, podría haber alimentado el ya fuerte sentimiento anti-FMI en el país, socavando las posibilidades de reanudar las negociaciones en una etapa posterior. Y, en cuarto lugar, habría afectado a la reputación financiera del FMI, a pesar de que su balance podría absorber un proceso de resolución de los atrasos a lo largo de unos años”.

Situación interna

“A diferencia de los países que recibieron financiación de emergencia al principio de la crisis de Covid-19, los problemas de Argentina son en gran medida domésticos. Aunque es miembro del G20, su economía ha sido mal gestionada durante varias décadas. Los gobiernos anteriores no quisieron o no contaron con el apoyo bipartidista para emprender reformas críticas que llevaran al país a una trayectoria de crecimiento sostenible. Con el préstamo recién aprobado, Argentina ha perdido una oportunidad de demostrar que está dispuesta a desviarse del pasado”, tiró.

“Hay tiempo para presionar para que se haga un mínimo de reformas”

“En comparación con un programa promedio del FMI, el préstamo de Argentina ha llegado casi sin condicionalidades, incluida una lenta trayectoria de ajuste fiscal que seguramente será descartada por los responsables políticos una vez que comience la campaña para las próximas elecciones dentro de unos meses. El FMI hizo hincapié en la necesidad de eliminar gradualmente las distorsiones económicas y proporcionar un marco regulatorio más predecible, pero el Gobierno se negó a considerar las reformas que mejoran la productividad durante el período de treinta meses del préstamo, favoreciendo un modelo de mayor participación y protección del Estado”, dijo.

“Como suele ocurrir con los programas del FMI, las proyecciones de crecimiento e inflación parecen ser demasiado optimistas”, aseguró. Igualmente, “el personal del FMI admite que la prueba de sostenibilidad de la deuda no se cumple con una alta probabilidad, como se exigiría en los casos que superan los límites normales de préstamo”.

“El programa puede seguir adelante por un tecnicismo, ya que hay suficiente deuda del sector privado para que Argentina tenga la opción de llevar a cabo una reestructuración de la deuda más definitiva”, según la política del FMI, en caso de que los riesgos a la baja pongan en peligro su capacidad de reembolso al FMI tras el final del programa. De todos modos, “en estas circunstancias y después de dos grandes quitas a los tenedores de bonos privados durante los últimos 20 años, la obtención de financiación en el mercado a tipos de interés razonables seguirá siendo una ardua batalla en los próximos años. El programa parece ser poco más que una refinanciación del anterior préstamo del FMI que el gobierno de Fernández ha reclamado a los gritos, pero que desde hace tiempo es un tabú para los accionistas del Fondo. No es inusual que los acuerdos de sucesión sigan a los programas del FMI. Sin embargo, estos han servido tradicionalmente para completar las reformas inacabadas, no para perpetuar las propias exposiciones del Fondo”. “Con su enfoque en Argentina, el FMI ha comprometido su capacidad para hacer frente a futuras crisis. La influencia del Fondo para convencer a los gobiernos indecisos de que emprendan las reformas necesarias se verá reducida por este programa. El proyecto de ley de ratificación se enfrentó a la oposición incluso dentro de la coalición gobernante, y los legisladores debilitaron los compromisos de Argentina para asegurar su aprobación en la cámara baja. Habría sido necesario un fuerte apoyo de los principales accionistas del FMI para convencer al la dirigencia política de Argentina de un enfoque diferente”.

“Todavía no es demasiado tarde para que el directorio del FMI recupere la iniciativa. Durante las próximas revisiones, un Grupo de los Siete (G7) decidido podría presionar para que se haga un mínimo de reformas que mejoren las posibilidades de éxito del programa. No se trata sólo de Argentina, sino de no sentar un mal precedente antes de que el mundo se enfrente a una nueva recesión económica que requerirá que el FMI esté al máximo de sus posibilidades”, concluyó.