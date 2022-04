Jorge Lanata y todo lo que pasó en su despedida de soltero: tocaron Los Sultanes

Los compañeros de trabajo de Jorge Lanata organizaron su despedida de soltero ya que, luego de dos años de relación, el periodista y la abogada platense Elba Marcovecchio darán el sí el 23 de abril.

Habían prometido las típicas y clásicas "bromas": llevarlo a los lagos de Palermo, desnudarlo y pasearlo en bote. Pero, finalmente todo quedó en promesas y la despedida de soltero de Jorge Lanata fue más civilizada, aunque incluyó pelucas para todos, mucho cotillón, y un show musical de Los Sultanes. Así, el responsable de la organización fue Eduardo Feinmann, quien aprovechó el clásico "pase" entre su programa y el de Lanata para montar el festejo, que se transmitió en directo.

Todos con sus respectivas pelucas y ambiente festivo, arrancó el primer tema de Los Sultanes, el clásico "Estoy saliendo con un chabón". Tras la canción, Feinmann saludó a Lanata, que estaba desde su casa junto a Gonzalo Sánchez y Cecilia Boufflet, también todos empelucados y bromeando sobre la situación.

Entre risas, Lanata, se refirió con mucho humor a su futura esposa. “Es un gastadero de guita infernal. La corporación Marcovecchio se encargó de comprar todo el cotillón y como no tiene medida, compró 32 cajas de cotillón. No se que carajo vamos a hacer con tanto cotillón”, dijo el periodista, entre risas de todos los que participaban del festejo. Según relató el propio Lanata, habrá una ceremonia del padre Guillermo Marcó, quien fue vocero de Jorge Bergoglio, luego el civil y una comida. Además, el conductor detalló que no habrá nada de bailes, carnaval carioca, ni videos emotivos.

Recordemos que (en pareja desde 2020), Lanata se casará con la abogada el 23 de abril -el día de San Jorge- en una boda que se celebrará con una íntima cena para unas 100 personas en un lujoso salón de eventos ubicado en Exaltación de la Cruz. La propia Elba había adelantado que el evento en un principio se pensó en un plano más íntimo, aunque de los 50 invitados iniciales, la lista se duplicó a 100.

Asimismo, otro detalle particular de la boda es que los novios pidieron que en lugar de regalo, los invitados realicen donaciones a la Fundación Margarita Barrientos.