“Estoy muy feliz, es más de lo que me imaginé”

Mejor no pudo ser la reaparición de Mauro Boselli en el equipo de Estudiantes, que domina la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional y ganó en su debut por la Copa Libertadores. El dolor que significó la baja por el esguince de tobillo sufrido contra Boca que es historia, y luego de jugar algunos minutos el jueves frente a Vélez, la vuelta como titular lo mostró en su plenitud. Con tres goles que le permitieron, además, convertirse en el máximo anotador del torneo argentino.

En conferencia de prensa, al término de la victoria festejada ante Central Córdoba, el goleador de los albirrojos explicó, respecto de la lesión, y su regreso antes de lo previsto en un comienzo, que “la recuperación fue buena porque me conozco y los tiempos se acortaron. Aún no me siento al cien por ciento. El objetivo que me planteé cuando vine era no jugar por el nombre y ayudar al equipo. La ilusión está. El partido se abrió por los goles; hay que seguir trabajando”.

Boselli destacó que, en lo personal, “es lo que vine a buscar, demostrar que estoy vigente, y por suerte las cosas se van dando”, mientras que acerca del equipo explicó que “todavía no conseguimos nada. Es cierto que empezamos bien en la Copa, vamos primeros en torneo local, las cosas se están dando... Pero no todo lo que reluce es oro. También sabemos que cometemos errores y hay que corregirlos”.

“Cuando los delanteros están con el arco abierto, es bueno para cualquier equipo”

Mauro Boselli,

Goleador del Pincha

El jugador que por “hat-trick”se llevó la pelota del partido disputado ayer en el estadio UNO, amplió sobre el particular en los siguientes términos: “Somos conscientes y hay que tener los pies sobre la tierra que hoy en los primeros minutos nos llegaron con claridad y pudimos empezar perdiendo. Después encontramos los goles y ahí encaminamos el partido y lo ganamos muy bien”.

No obstante, los tres goles a Godoy Cruz, los cuatro a Vélez y los cinco a Central Córdoba, con el agregado de no haber recibido goles en contra por primera vez frente a los santiagueños, alimenta la ilusión de los seguidores del Pincha. “Me imagino lo mejor, las expectativas son altas. Pero hay que demostrar, y en lo individual, repito, no quería jugar con el nombre, con que hice diez años atrás”, resumió.

En lo que tiene que ver con el equipo, Boselli aceptó que “la ilusión siempre va a estar y cuando las cosas salen, esa ilusión se agranda. Pero no hemos ganado nada y no todo lo que brilla es oro, tampoco hay que creérsela”.

Sobre su regreso destacó que “estoy muy feliz, es más de lo que me imaginé. Trato de darle lo mejor al equipo y cuando veo a un compañero mejor ubicado se la doy. Lo importante es Estudiantes siempre”.

Insistió con que “vine con la idea de pelear por ganarme un lugar y sabía que con el nombre nadie juega”, reconoció la necesidad de alentar a Leandro Díaz en ciertos momentos del partido e hizo mención a la buena sociedad que conforma con Fernando Zuqui.

“Leandro (Díaz) no se tiene que ir del partido, porque si está metido marca una diferencia muy grande a nuestro favor”, dijo sobre el tucumano.

“La clave del nivel del equipo pasa por los rendimientos individuales, porque si crece el nivel individual crece lo grupal”, agregó sobre la actualidad.

“A Fernando (Zuqui) no lo conocía, pero hicimos una linda amistad y hablamos mucho de fútbol. Él y Corcho (Jorge Rodríguez) son quienes manejan el equipo...”, completó en relación con los volantes que organizan el juego de los albirrojos.

Con los tres goles a Central Córdoba, Boselli llegó a los siete en el torneo: “Tenemos jugadores que en cualquier momento pueden hacerte goles y eso es muy importante para nosotros. Nos han tocado partido sin gran rendimiento colectivo en el que las individualidades ayudaron”, resaltó.