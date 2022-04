Hay foto Rocío: confirmó el encuentro con Pellegrino, pero el Lobo lo desmintió

La primicia que en Argentina publicó EL DIA, haciéndose eco de lo que Listín Diario publicó en su edición de ayer, marcó la agenda chimentera a nivel nacional: el posible romance entre Rocío Oliva con Gabriel Pellegrino generó un interés inusitado por los condimentos de este posible affaire entre la última novia oficial de Diego Maradona y el dirigente que, precisamente, trajo al Diez a Gimnasia, el club que preside.

Según Listín Diario, una de las publicaciones más tradicionales de República Dominicana, la rubia y el dirigente se alojaron en un exclusivo complejo hotelero all inclusive de ese paradisíaco lugar. De hecho, siempre según la detallada publicación titulada “La novia y el jefe de Maradona juntos en RD” e ilustrada con una foto de Rocío y Diego en un evento del Lobo, la pareja se habría “registrado en la misma habitación”, una habitación más que exclusiva, en tanto, según aseguraron anoche en “LAM”, se habrían alojado de “la suite presidencial”.

Listín Diario llegó a confirmar que Oliva ingresó a Dominicana el 4 de abril, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, e informó que Pellegrino también lo habría hecho ese día.

Y aunque en el artículo periodístico no se publicaron fotografías juntos, la imagen que demuestra que estuvieron juntos, en el mismo lugar, fue publicada ayer al mediodía, de manera exclusiva, en eldia.com.

Este medio logró acceder a dos imágenes contundentes que muestran a Oliva y Pellegrino caminando juntos a la par: él, de bermudas y chomba, y ella, de sensual vestido ceñido al cuerpo color beige, pasean por un pasillo del casino del exclusivo Hard Rock Hotel, en donde se habrían hospedado según Listín Diario.

Un huésped ocasional del recinto de lujo (que cuenta con 12 piscinas, 9 restaurantes de cocina internacional, servicio a la habitación, cancha de golf y tenis, y actividades y deportes acuáticos entre otros amenities) los fotografió in fraganti. De hecho, Oliva, que lucía un barbijo negro, notó con incomodidad en su mirada el preciso momento en el que los registraban.

LA PALABRA DE LOS PROTAGONISTAS

Tras viralizarse esta información, que tuvo rebotes en los principales medios gráficos, radiales y audiovisuales nacionales, llegó la palabra de los protagonistas.

En diálogo con Teleshow, Oliva contó el motivo de su viaje al Caribe. “Viajé a Punta Cana porque tengo una amiga que se fue a vivir hace tres años y le prometí que iba a ir por su cumpleaños”, dijo y confirmó su encuentro con el Presidente del Lobo: “Entre los miles de argentinos que encontré de vacaciones, también estaba Pellegrino, al cual conozco y vi en otras oportunidades en diferentes eventos de fútbol”.

Sin embargo, la versión oficial de Gimnasia y Esgrima La Plata fue diferente. “Gabriel Pellegrino viajó por cuestiones empresariales a Miami. No de vacaciones” fue la aclaración oficial que llegó desde el club, desde donde también aseguraron que “por cuestiones de seguridad de su familia no se comunican estas cuestiones privadas”.

OLIVA LLEGÓ Y HABLÓ

Tal como había anticipado Listín Diario, Oliva regresó ayer al país y, tras su arribo, un móvil de “LAM” (América) la esperó en la puerta. Un tanto incómoda, la ex pareja de Maradona se refirió al encuentro, según ella casual, con el dirigente albiazul.

“Sí, estaba ahí, en el hotel, como tantos argentinos. Tengo buena onda, lo conozco, lo he visto en otras ocasiones pero todo bien”, respondió en relación a los rumores de romance.

“Pellegrino es un hombre bien puesto. Si está soltero, no lo sé. En todo caso, todo puede ser”

Rocío Oliva

Además, negó algunos de los datos publicados en Listín Diario. “No sé cuándo viajó él, no compartí habitación con él”, aclaró Oliva.

“Pero no, nada que ver”, deslizó la rubia, mientras caminaba a paso rápido hacia el auto de una amiga que la esperaba en el estacionamiento, en donde llegaron las declaraciones más picantes.

Consultada sobre si podría enamorarse de “la última persona que le dio trabajo a Maradona”, su ex pareja, Oliva contestó: “No tiene nada que ver una cosa con otra, una está en pareja de quien se enamora y con quien tiene ganas de estar. Nadie tiene título ni cartel de nada”.

Además, en relación a si de confirmarse el romance implicaría una “traición” por el vínculo que Maradona y “el Presi” -cómo Diego le decía a Pellegrino- mantuvieron, advirtió: “Todo lo que a mí me haga bien y feliz, sea quien sea, él (por Diego) en donde éste va a estar feliz.. pero nada que ver”.

“Gabriel Pellegrino viajó por cuestiones empresariales a Miami. No de vacaciones”

Gimnasia

En relación al contexto de la foto en la que se la ve con Pellegrino, dijo que “estaban las chicas (más atrás), pero no sale nadie en la foto”, y que está acostumbrada a este tipo de situaciones en tanto “es un poco a lo que uno está expuesto”.

“Me fui de vacaciones, la pasé bien. Había muchos argentinos, he saludado a muchos argentinos, he ido al casino, a tomar algo, sin ningún problema. Lo que pasa es que te ven, te sacan una foto y es noticia pero nada que ver”, remarcó.

Tras decir que conoce “de hace mucho tiempo (a Pellegrino)” y que lo ha visto “en varias oportunidades, varios eventos”, aseguró que solo hay “buena onda, hay respeto”.

Por otro lado, reconoció estar “sola” aunque fue clara al decir que “me gustaría enamorarme, tengo 31 años. Si no me enamoro ahora se me va a pasar la vida… Pero Ya va a llegar (el amor), eso no se busca, llega”.

Consultada por Pía Shaw sobre sí Pellegrino era el prototipo de hombre que le gusta, un tanto sonrojada admitió: “No lo vi con ojos de... Sí, es un hombre bien puesto. Si está soltero o no, no lo sé… En todo caso, todo puede ser. Yo estoy soltera, estar con un hombre soltero y no lastimar a nadie creo que es lo más correcto. Pero no es este el caso. La vez que me lo encontré siempre fue de pasada”.