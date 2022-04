El DJ Mariano Mellino llega a La Plata con su gran puesta en escena: "Es un placer volver"

El DJ Mariano Mellino, uno de los productores musicales más sobresalientes de la escena electrónica del país, se presentará este sábado 16 de abril en Iconic Club, ubicado sobre 508 y Camino Centenario. "Es el momento ideal para volver a la querida La Plata", expresó en contacto con EL DIA.

En el marco de una gran gira, que lo tendrá también en Brasil y Perú, Mellino retorna a la ciudad de las diagonales en lo que promete ser una gran noche. Su música lo ha convertido en la actualidad en uno de los pilares de este género a nivel nacional.

"La gira de abril viene muy bien. Vengo de Córdoba que es una ciudad donde me gusta tocar porque tengo muchos amigos y el público me espera con los brazos abiertos. El viernes voy a estar en Rosario, que siempre es un placer", relató el artista.

Y sobre su regreso a La Plata sostuvo: "El sábado se dará el reencuentro con el público de La Plata, tan querido, y con toda la gente de Iconic que para mi es familia. Es un placer ir porque me han recibido de la mejor manera, cuando fui se llenó y me trataron con la mejor onda", y además dijo: "Será grandioso compartir otra noche con el 'Pelu', que además de ser un buen productor, es un amigo. Es muy lindo poder compartir mi música", expresó.

En cuánto al momento personal, el nacido en Buenos Ares dijo: "Llegar a La Plata me encuentra en el momento ideal. Con el 'Pelu' nos reímos porque siempre decimos que es el momento ideal para encontrarnos con la gente de La Plata y de Iconic Club".

Se espera una gran noche

En cuando al show que brindará, Mellino adelantó que la gente se encontrará con un gran caudal de música. "Nos encontramos siempre evolucionando con la música, estando a la altura de la situación. Estuve tocando cinco horas en Córdoba, eso significa haber bajado mucho caudal. incluso para estrenar, eso me ilusiona".

Y por último reveló: "Creo que se van a encontrar con una muy buena presentación, con todos los artistas que van a estar participando en la noche. Uno de ellos Emiliano Folgar, artista que admiro un montón, con quien compartimos y hemos hecho música juntos, y también Los Residentes de Iconic Club que ponen música bárbara. Estoy seguro que haremos una gran noche", culminó.

CÓMO COMPRAR LAS ENTRADAS

Todos aquellos que deseen asistir al show podrán comprar las entradas en el siguiente enlace: HACER CLIC ACÁ

Más sobre Mariano Mellino

Mariano Mellino es un Dj Y Productor nacido en Buenos Aires, ciudad que le dio su formación musical y lo vio crecer a través de los años.

Ha sido influenciado por artistas como Hernan Cattaneo, John Digweed, Sasha, Steve Lawler, Danny Howells, Satoshi Tomie y muchos otros exponentes del House y sus derivados.

Logró llevar su música por el mundo presentándose en países como Japon, Alemania, Holanda, Belgica, Hungria, Rumania, España, Israel, India, Mexico, Estados Unidos, Grecia, Malta, Brasil, Uruguay, Colombia, Bolivia por nombrar algunas de las principales escenas del Mundo.

Ha compartido escenario con artistas internacionales de la magnitud de Hernan Cattaneo, Sasha, Tale Of Us, Guy Gerber, James Zabiela, Nick Warren, Danny Howells, Acid Pauli, Lee Burridge, Christian Smith, Patrice Baumel, Jody Wisternoff, Infected Mushroom, Guy J, Dave Seaman, Stephan Bodzin, Guy Mantzur, 3D, Sahar Z, Robert Babicz, Henry Saiz, Marc Marzenit, Eelke Kleijn entre otros.

Sus producciones cuentan con el support de artistas internacionales como Hernan Cattaneo, John Digweed, Richie Hawtin, Above & Beyond, Dubfire, Nick Warren, Nic Fanciulli, Joseph Capriati, Sander Kleinemberg, Roger Sanchez, Michel De Hey, Guy J, Secret Cinema, D-Nox, Kollective Turmstrasse, Paco Osuna, Dubspeeka, Karotte, Guy Mantzur, Cevin Fisher, Lee Van Dowski, Gabriel Ananda, Eelke Kleijn, Nick Muir, Cristoph, Michel De Hey and many more .

Edito en Sudbeat Sudbeat (Buenos Aires) / Global Underground (London), Balance Music (Australia) Darkroom Dubs (Glasgow), Sprout Music (Germany)/ Plaisirs Sonores(Canada) / Tulipa (USA) / Crossfrontier Audio (Berlin) / Plattembank (Múnich) / System Recording (NY) / Movement Recording (Greece) / Asymmetric (Tel Aviv) / Replug Records (Finland) / Beat Boutique (Tel Aviv) y muchos otros.