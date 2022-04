VIDEO. Para llorar: "Dios, llevame", el desgarrador pedido de una nena víctima de bullying

Un terrible video se viralizó en las últimas horas y tiene como protagonista a una nena mendocina que aún no cumplió 6 años. Se trata de Agustina, quien tras sus primeros meses de iniciado el ciclo lectivo hizo un desgarrador pedido: “¡Dios, llevame al cielo!”.

Su papá lo cuenta en un video, en el cual no puede contener las lágrimas y pide ayuda luego de que su hija empezó a vivir un calvario por los hostigamientos que recibe en la escuela por parte de sus compañeros. “Ya el año pasado le decían cosas en el jardín, pero por ahí como era más chica no se daba cuenta pero ahora sí y le duele lo que escucha. Todos los días regresa a casa llorando, enojada, nos pide no ir más a la escuela y dice que se quiere ir al cielo. Nos enteramos que este no es el primer caso de maltrato en la escuela, hay nenes que hasta son golpeados por sus compañeros”, comenzó diciendo Juan Carlos Palma, el padre de la niña.

Según publica el sitio Infobae, Agustina no contó nada de lo que le sucedía en su casa e incluso al empezar el primer grado su familia la vio entrar llorando, molesta y hasta tiraba su mochila. Hasta dejó de ver los dibujitos como antes, las pocas veces que sale a jugar lo hace sola, mientras que su carácter cambió.

“Dijo que en la escuela se ríen de ella, que le dicen ‘gorda cerda’, ‘gorda chancha’, ‘gorda puta’... ¡Tiene cinco años y tiene que escuchar todo eso!”, revela el hombre visiblemente angustiado.

En tanto, la madre de Agustina, la grabó contando qué le dicen sus compañeros de escuela y compartió esas imágenes con sus hermanas. Luego, una de las tías de la víctima subió el video a sus redes y se volvió viral.

El hombre también cuenta que minutos antes de responder al llamado de Infobae había estado reunido con la directora de la Escuela Nº 1-105 Lindor Castillo, de La Arboleda, en Tupungato (Mendoza). “¿Sabés qué me dijo? Que Agustina va a quedar como estúpida, como una tonta, por los videos que subieron a las redes. Y dijo que es una nena que se duerme en clase, que va al comedor a pedir pan... ¡y lo decía de una manera que me dio mucha bronca! Mi hija es una nena con mucha energía, ¿cómo va a decir que duerme en el salón?”, cuenta Juan Carlos, que solo espera que el calvario de su niña termine.

“No quiero ir más a la escuela. Me dicen gorda. Me tratan de gorda chancha, estoy cansada. Me tienen harta”, es lo que dice Agustina entre lágrimas y enojada en un corto pero duro video. La tía, identificada como Mariela Paz, escribió en Facebook: “¡Mi Dios! ¿Qué está pasando? No lo quería hacer público, pero basta. Ella es mi sobrina y recibe bullying todos los días en la escuela. ¡Tan sólo tiene 5 añitos! ¡Basta de bullying! Los niños también sufren. Pónganse todos en el lugar del otro”.

Lo cierto es que tras la difusión del video, que fue grabado el pasado lunes, Agustina no fue a la escuela. Su padre contó que “se siente mejor estando en casa, pero basta mencionar la escuela para que se ponga mal. Se encierra. Esto es para nosotros un proceso difícil y como papá se me parte el corazón de ver a mi hija así y de saber que esté padeciendo tanta crueldad”.

En tanto que una de las hermana de la víctima le contó a sus padres lo que estaba viviendo Agustina, y una vez que sus padres conocieron el calvario que atravesaba su hija comenzó a pedirles: “No quiero ir más a la escuela, me quiero ir al cielo”. Y allí no podía contener el llanto.