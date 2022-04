El campo marchará a Capital Federal: será el 23 de Abril, definieron rutas de tractores hasta Plaza de Mayo

El campo se movilizará a Capital Federal. Organizada por productores agropecuarios y rurales del interior en rechazo a la política oficial para el sector. La misma se realizará el sábado 23 de abril y llegará a las 15hs a Plaza de Mayo, que será el epicentro del reclamo. Además se están convocando a participar de la movida a los ciudadanos independientes. Recordemos que la propuesta de realizar la movilización surgió de las diferentes asambleas de productores que tuvieron lugar en varios distritos del país, luego que el Gobierno decidió aumentar las retenciones a los subproductos de la soja, para con el dinero adicional de recaudación crear un fondo para subsidiar la balsa de harina con destino a las panaderías y así frenar la suba del precio del pan.

En tanto, la semana pasada, tres de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace anunciaron que no van a adherir a la movilización. Resta saber que resolverá la Sociedad Rural Argentina, que hasta el momento es la única que no se ha pronunciado sobre si se sumará o no. Pese a esto, los organizadores de la marcha aseguran que ya tienen la adhesión de varios sectores de productores autoconvocados, de la Mesa de Enlace de Córdoba y también del NOA y el NEA, y de las rurales del norte de la provincia de Buenos Aires, entre otros, desde donde también están convocando a la ciudadanía a expresarse por el momento crítico que atraviesa la Argentina en el orden político, económico y social.

Ahora son varios los sectores de la producción que han expresado su apoyo a la movilización a Capital Federal. Bajo la premisa: “Donde hay un reclamo de productores, allí debemos estar”, la Sociedad Rural de Jesús María anunció que continúa en estado de alerta y movilización, y ratificó su decisión de acompañar y adherir a la marcha. Por otro lado, el movimiento “Campo + Ciudad”, que agrupa a productores rurales, anunciaron que se movilizarán “contra el gasto político”, y señalaron que la protesta ya cuenta con el apoyo de más de 90 agrupaciones y entidades vinculadas a la actividad agropecuaria, y también de asociaciones ciudadanas y cámaras empresarias.

Asimismo, ayer junto a funcionarios del gobierno porteño, se terminó de definir todo lo relacionado al operativo de seguridad y al recorrido que realizarán los manifestantes por diversas calles de la Capital Federal. Según se pudo saber, los productores comenzarán la marcha desde horas tempranas del sábado 23 de abril, y para facilitar el ingreso a la Capital Federal se concentrarán en dos sectores de provincia de Buenos Aires a partir de las 8hs: uno de esos lugares es en el cruce de la Ruta 8 y 193 a la altura de Solís, y el otro será el cruce de las rutas 9 y 193.

Desde esos lugares avanzarán a partir de las 10:30hs y se cruzarán con los tractores entre las 12 y las 13hs en Avenida del Libertador y Udaondo, para luego ingresar todos los sectores juntos a Plaza de Mayo a las 15hs. También se confirmó que no habrá oradores. Solamente será una movilización.