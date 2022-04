Quejas vecinales por el ensanche de la avenida 38

La obra de ensanche de la avenida 38 entre 131 y 137 lleva más de la mitad de lo proyectado pero eso alcanzó para desatar las quejas de los vecinos. Apuntan que dejaron el hormigón anterior que, en varios tramos, “no está en buenas condiciones”; las juntas entre el “viejo” pavimento y las placas nuevas no están realizadas como corresponde; además, remarcan los frentistas que “las rampas de acceso para discapacitados no cumple con los requisitos básicos.

“Como vecinos de la avenida 38 estamos muy agradecidos por la mejora que han querido brindarnos , pero a nuestro humilde entender, y mirando otros trabajos ejecutados por empresas del mismo rubro esta obra deja mucho que desear la desprolijidad y la falta de calidad y durabilidad de los trabajos, por ejemplo en el tomado de juntas. Las dejaron libres y se va a escurrir el agua contra los cordones. Por lo tanto, en poco tiempo tendremos acumulación de agua por debajo del pavimento”, dijo uno de los vecinos que habló con este diario.

Agregó el frentista que “también notamos que ha quedado una importante cantidad de pavimento del que ya existía. No entendemos si es por ahorro. Pero en 134 y 38 está muy deteriorado” y puntualiza sobre las rampas para gente con movilidad reducida: “están construidas sin tomar las juntas, lo que generará la filtración de agua. Es una complicación para quienes tienen que utilizarlas ahora”.

En la misma línea, se indicó desde la zona que “el Municipio, que invirtió alrededor de 140 millones de pesos en esta obra, se olvida de mencionar que la calzada existente antes de la obra, por cierto bastante deteriorada, no se reemplazará, siendo esto un error garrafal en semejante emprendimiento, ya que lo que no reemplazan va a socavar las bandas de pavimento nuevo, produciendo serios daños”, dijo Gustavo Montaña. El frentista remarcó que “¿sabían que todas estas obras las pagamos los ciudadanos?” y añadió: “los tramos ya habilitados para la circulación vehicular, se han convertido en pistas ideales para las picadas y al no prever la colocación de “Limitadores de velocidad” (lomos de burro) y/o semáforos, será una trampa mortal, para los conductores y peatones”.

La obra ya se realizó y se habilitó en el tramo de 38 entre 131 y 135. De 135 a 137 siguen trabajando los operarios, profesionales y maquinarias de la empresa contratista. Una simple observación en el lugar permite observar las claras diferencias entre el pavimento “histórico” y la capa nueva, que cubre un carril y medio para completar el ensanche.

Según fuentes de la Municipalidad, “la obra está financiada en parte por el fondo de infraestructura municipal. Para ejecutar esos fondos, Vialidad provincial aprueba el proyecto y presupuesto. La avenida 38 tenía hormigón existente. Las partes buenas se conservaron, se ensanchó mano y media con hormigón nuevo, cordón cuneta que no tenia, se hicieron dársenas de colectivos, rampas para discapacitados y el bulevar central”.

Advirtieron desde la Comuna que si aparece alguna falla antes que se realice la entrega de la obra, corresponde por ley que la empresa repare los errores.

También remarcaron que “todos los ensayos de hormigón los realiza la facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de La Plata, en los que miden la calidad de hormigón”.