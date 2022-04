La carne, sin freno: detectan aumentos cada 10 días

El precio de la carne vacuna no encuentra techo y, en lo que va de esta semana, los carniceros de la Región -como los clientes- pusieron el grito en el cielo ante lo que consideraron un aumento “escandaloso”. Según se informó, el costo del kilo en los distintos cortes inició la semana con $40 más que el lunes pasado, por lo que los comerciantes deben pagar un promedio de 600 pesos por kilo.

Desde el sector se viene denunciando que los aumentos se aplican cada 10 días. Se trata de incrementos “dosificados” para atenuar el impacto en el bolsillo de los consumidores. Sin embargo, por mínimos que sean los ajustes, se reflejan en el alejamiento de los consumidores. Se pasó de hacer las compras semanales a simplemente buscar lo que satisface la necesidad de un día y cada vez de manera más espaciada.

“Esto ya parece una carrera que no sabemos en qué va a terminar, la gente ya no puede más y nosotros no podemos seguir renunciando a los márgenes de ganancias para no aplicar los aumentos”, protestó Juan Carlos Marchán, al frente de una carnicería de 60, entre 8 y 9.

El carnicero, al igual que otros comerciantes del rubro, consideró que se está llevando al consumidor a un callejón sin salida: los aumentos de la carne vacuna son constantes, pero también el de un producto de consumo masivo como es el pollo.

“El cajón de pollo nos sale 4.950 pesos a nosotros, también nos aumentaron 40 pesos por kilo”, apuntó.

En otra carnicería de San Carlos se indicó que ya no hay parámetros en los aumentos. “La inflación de marzo ronda el 7 por ciento, pero desde que arrancó el mes ya aumentó mucho más que ese porcentaje”, dijo el carnicero consultado por EL DIA.

Ante la pregunta sobre cómo responden los clientes la respuesta fue categórica: “cada vez llevan más carne picada común, alguna carnaza para guiso y huesos para sopa”.

No hay dudas de que los constantes incrementos no hicieron más que resentir el poder de compra de los consumidores.

Mónica, una vecina de la zona de Plaza Azcuénaga, indicó que cada semana hace dos compras similares en la carnicería. Hasta hace un mes gastaba unos 3 mil pesos por cada una. Ahora, supera ampliamente los 4 mil.

“Compro un kilo de carne picada, dos pechugas con huesos, medio kilo para milanesas, algo de cerdo para el horno o chorizos y con eso ya se me van los 4 mil pesos”, contó la mujer que reconoció que a pesar del costo con esos ingredientes hace varias comidas para su familia.

Los carniceros son los que cada día reciben las quejas por los valores de la carne. En ese contexto, tratan de afinar el lápiz para que los clientes no sientan el impacto de golpe.

“Esta es una semana especial porque siempre en estas fechas afloja la venta de carne vacuna y la gente se vuelca al pescado; así y todo aumentó una barbaridad, creo que la mayoría ya se está olvidando del tradicional asado de Pascuas”, opinó Enrique, carnicero de la zona de la Terminal de micros.

Nada se salva de los aumentos, incluso la carne de cerdo, pollo y pescado tuvieron en los últimos días una suba que promedia entre el 15 y el 20 por ciento.

“Aumenta la harina, los huevos, los lácteos, la carne. Algo tenemos que comer y pensar en cómo lo resolvemos. Es todo un problema porque los sueldos están muy retrasados”, opinó Liliana a la salida de una popular carnicería de diagonal 80.

Sólo entre febrero y marzo la carne aumentó cada 10 o 15 días en alrededor de 5 puntos porcentuales.

La escalada de precios en la canasta familiar empujó una sucesión de medidas del gobierno nacional en los últimos meses. En la Ciudad, los consumidores y carniceros siguen quejándose por los aumentos.

Ahora, los precios no suben entre 15 y 20 pesos como pasaba en el verano, sino entre 540 y 70 pesos en cada oportunidad.

Por eso, en los comercios se observa el nuevo hábito de la gente de llevar lo que se va a consumir en el día.

La modalidad aparece, según testimonios relevados por este diario, en un contexto de ingresos superados por el avance inflacionario.

De acuerdo a las consultas de EL DIA, los productos que más se venden son cortes para puchero, carne picada, paleta o aguja y pollo.

En algunos comercios se optó por hacer descuentos del 10 por ciento por pago al contado en cortes con menor salida como son los de la parrilla.

La semana pasada los ministerios de Agricultura y Desarrollo Productivo publicaron una resolución conjunta que dio el marco para el freno a las exportaciones de carne de empresas señaladas desde la Secretaría de Comercio Interior en caso de incumplimientos de los acuerdos de precios para el mercado local. Esta semana el aumento fue contundente, según reflejan en el comercio.

En el sector empresario, para justificar los continuos aumentos se habla de la suba de insumos, de servicios y salarios y de otros costos operativos. Nadie asegura que los precios se mantengan estables aunque más no sea por algunas semanas.

“La carne aumentó mucho”, redondeó Carlos Riusech, CEO de un frigorífico de la Región.

En relación a las razones de la suba, el empresario se refirió a factores múltiples. Entre ellos enumeró: las lluvias, el paro de transportistas, el precio del maíz, las expectativas económicas de los productores.

“En definitiva diferentes factores que tienden a que la oferta de hacienda diminuya”, sostuvo Carlos Riusech.

El pescado no se queda atrás

En las pescaderías de la Ciudad se informó que las subas con respecto a la Semana Santa de 2021 llegarían al 70 por ciento, por lo que tampoco será sencillo organizar una comida familiar sin gastar demasiado.

Sólo en los últimos 10 días los productos subieron un 30 por ciento.

El filet de merluza está entre los productos más requeridos y su valor por kilo ronda los 1.000 pesos; el salmón rosado está unos 3.500 pesos el kilo y el calamar, 800 pesos el kilo.

Los ingredientes para cocinar una cazuela para cuatro personas ronda los 1.500 pesos, pero si se le agrega arroz llegan a comer dos personas más.

El salmón ahumado en fetas, listo para servir cuesta unos 1.300 pesos los 200 gramos.

El pez pollo pelado está en 1.100 pesos el kilo.

El pacú entero ronda los 1.830 pesos el kilo.

El mejillón media valva por 500 gramos sale unos 800 pesos.

A raíz de la suba de la carne se venden más la carnaza, el corte para puchero y la picada

