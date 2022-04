Una familia que dormía quedó al borde de vivir una pesadilla

Una familia platense que desde hace varios meses viene siendo asediada por la delincuencia quedó anoche al borde de sufrir un nuevo hecho de inseguridad. A diferencia de los anteriores episodios, en los que sólo hubo despojos de objetos dejados en el jardín, la situación que aconteció ayer por la madrugada en una vivienda de 485 y 25 se perfilaba a convertirse en una película con matices de suspenso y terror.

Pero la alarma saltó, puso en fuga a los malvivientes y salvó a los propietarios de vivir una experiencia extrema, como las que suelen ocurrir en esta zona castigada por los delitos de hace un largo tiempo.

Según expresaron las víctimas a este diario, todo aconteció alrededor de las 2 de la mañana, cuando toda la familia se encontraba durmiendo.

Aprovechando esa circunstancia, los sujetos recorrieron la propiedad e incluso uno de ellos se asomó por la ventana para ver cómo se encontraba el panorama en el interior de la casa. Así quedó reflejado en un video captado por una cámara de seguridad. Aparentemente, un sensor de movimiento captó la presencia de extraños, se activó la alarma y los ladrones desaparecieron con las manos vacías.

En principio se trataría de un intento de robo al voleo aunque no se descarta que esta situación haya comenzado a entretejerse varias horas e incluso días antes. Esta idea se desprende de la serie de robos que han sufrido de elementos como máquinas de cortar pasto, bicicletas y artículos de jardín. Todo apuntaría a que la casa estaría marcada y en esa línea los delincuentes habrían planeado llevar adelante un golpe de mayor envergadura.

A tal punto ha llegado este asedio que la familia ha tomado recaudos para evitar los desagradables ingresos. No dejar objetos al alcance de los hampones y horario tope para permanecer en el patio.

“Vivimos como si estuviésemos encerrados. No se puede utilizar el parque de la casa. Ahora, no podemos ni dormir. No vivís tranquilo. Necesitamos que el Estado esté presente”, afirmó la víctima a EL DIA.

Si bien el robo no llegó a ejecutarse, quedó en la familia un sinsabor ante la posibilidad de que la historia se vuelva a repetir. A diferencia de los anteriores hechos, esta vez decidieron presentarse en la comisaría para radicar la denuncia y pedir mayor presencia policial en la zona.