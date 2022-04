El arzobispo Fernández encabezó la Vigilia Pascual en la Catedral platense

El Arzobispo Víctor Manuel Fernández celebró la Misa de la Gran Vigilia Pascual, durante el Sábado Santo y desde la Iglesia Catedral.

En la homilía, el Arzobispo destacó que la Pascua "es la celebración de Cristo vivo, y nos recuerda que Dios es el Viviente, la Vida sin límites. En ti está la fuente de la vida” (Sal 36, 10). “Todo es tuyo, Señor, que amas la vida” (Sab 11, 26). A cada uno de nosotros, por el amor que nos tiene, quiere comunicarnos vida: “Él colma tu vida de bienes y tu juventud se renueva como el águila” (Sal 103, 5). “Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas, corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan” (Is 40, 30-31).



“Esa alegría serena pero real es posible a pesar de todo porque él está vivo a tu lado cada día, caminando por la calle codo a codo contigo, trabajando contigo, y en cada latido de tu corazón está latiendo su propio corazón resucitado”, manifestó.

Por lo tanto, expresó, que “no existe la soledad, el abandono, y ningún fracaso es la última palabra, porque el Resucitado está allí, vivo en cada lugar donde estés y en cualquier situación en que te encuentres”. “Cristo vivo comparte contigo su vida sin cesar, y por eso cada momento es una Pascua. Aun cuando nos toque compartir su cruz, al mismo tiempo experimentamos la fuerza de su resurrección que nos levanta y nos vuelve a levantar una y otra vez”.



Finalmente, señaló: “Deja que la mirada de tu corazón penetre en ese abismo de luz y de belleza que es Cristo resucitado. Entra con confianza en su alegría desbordante”.