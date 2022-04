Presencialidad total, la condición para reelegir al decano de Medicina

El Viernes Santo, después de dos años y un mes sin presencialidad plena, el decano de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Juan Ángel Basualdo Farjat, firmó un acuerdo con representantes del claustro estudiantil a los que les prometió dar solución a una larga lista de demandas: entre ellas, retomar las cursadas cara a cara y las prácticas suspendidas desde que se decretó la cuarentena por coronavirus, allá por marzo de 2020. Fue ese compromiso de campaña electoral, asumido durante el feriado y cuando 60 y 120 era un desierto, el que le aseguró a Basualdo la renovación de su mandato.

Votos y demandas

El médico, que para su reelección necesitaba del apoyo de 11 (de 16) consejeros directivos, había llegado a la sesión del viernes con 8 votos: el de los 7 profesores (donde una lista única ganó las elecciones del claustro con un tercio de votos en blanco) y el del no docente. Le faltaban todavía 3. Sabía que ese acompañamiento no vendría de los graduados (abiertamente opositores a la gestión). Le quedaba entonces “recuperar” la adhesión de los alumnos de Remediar (agrupación peronista que conduce el centro de estudiantes y tiene la mayoría del claustro) y del frente de minoría que integran Patria Grande y el PCR, quienes tras haber saludado en 2018 la asunción de Basualdo venían sumando críticas, principalmente por su gestión durante y después de la pandemia. Tanto que (al igual que los graduados) faltaron al primer llamado del consejo directivo para elegir autoridades y le pusieron “precio” a sus votos: la promesa del futuro decano de cumplir con un extenso pliego de condiciones que el viernes, tras dos sesiones fallidas y minutos antes de la última reunión del consejo, terminó firmando. Con esa rúbrica, los 5 delegados de los alumnos entendieron que no había motivos para oponerse y decidieron levantar la mano por una gestión que, como expusieron en su pliego de demandas, no acompañó con mayor presupuesto el crecimiento de la matrícula (hasta 2015, cuando se mantenía el ingreso eliminatorio, Medicina no recibía a más 500 alumnos por año; para este ciclo se anotaron más de 8.000).

“La Facultad se ha convertido en la más grande de la UNLP, con más de 30.000 estudiantes. Sin embargo, tal crecimiento no ha sido acompañado con la misma ampliación en el plantel docente, no docente e infraestructura”, advierte en sus primeros párrafos el texto de 31 páginas que los estudiantes discutieron en asambleas y le elevaron al ahora reelegido decano.

La necesidad de una mayor y mejor infraestructura, ampliación y acceso al equipamiento de las cátedras, sumar aulas, personal docente y la garantía de que se pasará del actual aforo del 50 por ciento (como en los tiempos más severos de la pandemia) a la presencialidad completa en todos los años sobresalen entre las condiciones que el claustro estudiantil enumeró para votar nuevamente a Basualdo al frente de Medicina.

Sobre las prácticas que los últimos dos años fueron reemplazadas por la virtualidad, el documento elaborado por los alumnos alerta: “Estamos preocupados por cómo afectará esto en nuestra formación como futuros profesionales de la salud” para después admitir: “Sabemos que la instancia de la práctica final obligatoria (que se da al final de la carrera) no es suficiente para recuperar los contenidos no dados durante la cursada virtual”. Por eso, rematan, “tenemos la obligación, responsabilidad y vocación de recuperar los saberes perdidos, generar habilidades y destrezas”.

Volver a ver pacientes

De 1º a 5º año las carreras de Medicina mantienen la educación a distancia aún en 2022, cuando el resto de las facultades, niveles educativos y actividades en general levantaron las restricciones que había impuesto la pandemia. Por eso la insistencia para volver a las aulas, a “tocar” los preparados anatómicos, mirar a través del microscopio o retomar el contacto en los hospitales con los pacientes, algo que la virtualidad no puede reemplazar.

El texto de los alumnos incluye además un párrafo al curso de ingreso y pide que sea “planificado”. Esa instancia, que antes era eliminatoria, ahora es introductoria y este año, junto a un mayor caudal de alumnos, se vio doblemente afectada por el atraso en el pago a tutores y la renuncia del coordinador del curso, que la semana pasada dejó el cargo entre duras críticas a la gestión.

El viernes, Basualdo se comprometió a transitar la senda de la solución a las problemáticas que le plantearon los alumnos, quienes además le exigieron modificar la gestión académica (“el área no estuvo a la altura de la resolución de las demandas estudiantiles”, advirtieron). ¿El decano hará cambios en su equipo de conducción? “No están esos datos ni las resoluciones”, se limitaron a decir en 60 y 120, mientras que desde el claustro estudiantil adelantaron a este diario que, “por lo que se sabe, continúa el mismo Secretario Académico”.

Sin los graduados

Eso no fue impedimento para que finalmente los cinco consejeros por los alumnos terminaran reeligiendo al decano que les prometió cumplir con las demandas exigidas y así pudo cosechar 13 votos, de los 11 que necesitaba, para gobernar en Medicina hasta 2026. Como se dijo, para el aval unánime le faltaron a Basualdo los apoyos de los graduados de Convergencia Universitaria, que después de ausentarse en dos oportunidades terminaron por sentarse el viernes para presentar a su candidato, el cardiólogo Marcelo Uriarte (que obtuvo los 3 votos de la bancada opositora).

“No acompañamos la reelección del actual decano entendiendo que deberá realizarse un trabajo que en el futuro garantice una alternativa inter-claustro a la actual conducción”, explicaron en un comunicado los representantes de los graduados en Medicina, que se comprometieron a participar “en el control de la gestión” y convocaron para eso al resto de los claustros.

Los alumnos, “preocupados” por el impacto de la virtualidad en su formación