“La Repu” rodeada por el delito: el barrio, “un juego de niños” para los ladrones

Mientras la República de los Niños representa un lugar de esparcimiento familiar para sus visitantes, en sus alrededores quienes se sienten atraídos son los delincuentes.

Fueron varias las denuncias de vecinos de ese barrio en las últimas semanas, aludiendo a la inseguridad constante que estarían padeciendo, principalmente desde el comienzo de año.

Algunos frentistas aseguraron que las arterias donde más proliferaron los robos, son las laterales a ese predio municipal.

Según pudo constatar en la tarde de ayer este diario, la preocupación de los frentistas es notoria y creciente.

Al respecto, señalaron que les inquieta no solamente que haya ladrones a metros de sus domicilios, sino también que “rara vez vemos pasar un patrullero por acá”.

“NOS ESTÁN VIGILANDO”

“Coco” Esterelle (81) vive en 496 entre 17 y 19, una de las cuadras laterales de la República de los Niños y de las más asediadas por el delito.

A poco de que EL DIA lo consultara sobre la inseguridad en el barrio, sentenció con gesto que lo decía todo: “Los ladrones nos están vigilando”.

Profundizó al respecto que “vemos pasar a pibes o a grupitos que caminan despacio y mirando sospechosamente hacia el interior de las viviendas”.

“Te das cuenta que no son del barrio, por su aspecto, comportamiento y vestimenta”, puntualizó.

Luego citó que “hace dos meses le robaron a una señora que vive en 496 y 19, en momentos en que ella no estaba”.

Recordó además que “la otra noche me desperté a las 3 de la mañana por un grupo de 5 ó 6 muchachos, que parecían drogados y que corrían como si escaparan de un robo. Saltaron el paredón lateral de ´La Repu´ y se metieron en su interior, para unos minutos después volver a saltar hacia la calle”.

“Coco”, como lo conocen todos, aseguró que “este año están robando bastante más”. Y consciente del peligro latente de que en cualquier momento entren a cometer un atraco en alguna casa, afirmó: “Si se meten en la mía, no me voy a quedar de brazos cruzados. Es un atropello que no pienso permitir”.

“HAY MUCHOS SOSPECHOSOS”

Diego (55) reside en la zona de 495 entre 17 y 19. Y al igual que el otro vecino, siente que los ladrones hacen inteligencia para marcar viviendas con el objeto de ir a robar.

“Hay muchos sospechosos en el barrio, gente que uno sabe que no son de acá”, indicó.

Y mencionó en esa línea que “cada vez hay más vendedores de medias y uno no sabe si tienen esa única intención o si hay entre ellos quienes usa esa actividad de ´pantalla´ para estudiar nuestros pasos”.

“Para colmo -refirió- se nota que la zona no tiene vigilancia”.

Diego expuso también que uno de los damnificados por esa situación fue “hace pocos días” un jubilado de unos 70 años, quien sufrió un violento asalto en su domicilio en 18 y 487.

“Le desvalijaron la casa luego de que un grupo de delincuentes aprovechara que él había salido para sacar la basura y le hicieron una entradera”, reflejó.

Agregó que “fue terrible, porque le pusieron una pistola en la cabeza y lo obligaron a ingresar a la casa, donde estaba su esposa y el hijo. Hasta lo hicieron tirar al piso, pese a que les dijo a los ladrones que tiene placas de titanio en el cuerpo”.

Por otra parte, conjeturó que “hay muchas personas que vienen desde el Conurbano para visitar la República de los Niños. Y es común que algunos, mientras hacen la cola para entrar al lugar, se quedan mirando fijo e insistentemente algunas casas”.

“ES TIERRA DE NADIE”

Otro vecino que vive en cercanías de la República de los Niños, que evitó ser identificado, denunció ante EL DIA que “esta zona es tierra de nadie, sobre todo los fines de semana, para los roba ruedas”.

Explicó que ello debido a que en inmediaciones de ese parque recreativo “estacionan un montón de autos”.

Tampoco obvió mencionar que “no hay sábado o domingo que al ir o volver de correr, no me encuentre con una familia a la que le hayan robado al menos un neumático de su auto.

Y señaló que “la Guardia Urbana dice que del alambrado para afuera de la República, no tienen nada que hacer. Mientras, los robos siguen”.