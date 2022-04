Otra renuncia sacude a la Facultad de Medina: "La excelencia educativa no es la misma"

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata quedó envuelta en otra polémica luego de que en las últimas horas se conociera una nueva renuncia de un profesor.

El tema de las clases presenciales fue eje de la cuestión y el docente dio a conocer su decisión a través de una carta en la que cargó con duras críticas hacia las autoridades.

Se trata del Prof. Marcelo Carlos Calí, quien se desempeñaba en la Cátedra Medicina Interna y tiempo atrás recibió una sanción relacionada al dictado de clases presenciales. En la misiva, dirigida al reciente reelecto decano Juan Ángel Basualdo, Calí se despachó con duros cuestionamientos.

Allí detalla que "después de evaluar los hechos ocurridos en los que se me acusa de falta grave por haber ido a dictar clases presenciales a un hospital escuela quiero aclarar que el hecho ocurrió a mediados de 2021, cuando ya estaban habilitados los estadios, los bares, los cines, las fiestas familiares, etc. Que se produjo en una época con muy baja circulación comunitaria del virus y con al menos una o dos dosis de vacunas aplicadas. No me extenderé en los criterios y cuidados utilizados porque ya han sido expuestos en el sumario administrativo que decidieron iniciarme".

Y le apunta directamente a Basualdo: "No sólo seguiré discrepando con usted desde todo punto de vista (científico, político, etc.), sino que lejos de todo protocolo procesal he decidido presentar mi renuncia indeclinable al cargo de jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Medicina Interna F. Poco importa ya que hayan decidido mi cesantía. Quiero ser yo el que renuncia y, permítame al menos, tomarme esta licencia".

LEA TAMBIÉN Carta completa del histórico docente de Medicina que renunció por la polémica del ingreso

"He llevado mi cargo durante 31 años con orgullo, idoneidad, credibilidad, profesionalismo y por sobre todo con una dedicación y entusiasmo reconocido no sólo por mis pares, sino también por gran parte del estudiantado. Quiero destacar la conducta poco valiente del Dr. Fernando Curcio (titular de la Cátedra de Medicina Interna F), cuando luego de suspenderme de manera desprolija y fuera de todo marco legal, dejó de atenderme el teléfono sin poder aclarar lo sucedido. Es más, tuve que llamarlo de un celular prestado para lograr comunicarme con él. Mi llamado le generó sorpresa, vacilaciones y respuestas infantiles, mostrando un destrato manifiesto que tiró llamativamente por la borda los años compartidos como compañeros y colegas", disparó.

Y se refiere a la polémica actual respecto a la presencialidad: "Que a la fecha la facultad de Medicina que usted comanda se encuentre cerrada al estudiantado no más que darme la razón y convencerme cada día que he sido objeto de una gran injusticia"

"Ya no me importa dejar de pertenecer al Staff de profesionales de esa facultad, ya que la facultad no es la misma, ya los actores no son los mismos, ya la excelencia educativa no es la misma y por sobre todo los códigos y los valores dejaron de ser aquellos que me enorgullecieron alguna vez. Me preocupa profundamente que vayamos por el tercer año sin presencialidad educativa en una carrera eminentemente práctica. Me preocupa la medicina, me preocupan los alumnos, me preocupa la calidad académica resultante y la falta de capacitación a la que estamos llevando a los pobres chicos. Les estamos hipotecando el futuro. Nadie piensa ciertamente en ellos. No me vengan con sofismas y eufemismos, no me interesa escucharlos. Está todo a la vista", sentenció.