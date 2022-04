Alejandro Fantino se despidió de "Intratables": llega Paulo Vilouta

Alejandro Fantino se despidió de Intratables. El conductor realizó este jueves su último programa al frente del ciclo periodístico. Ahora, el reconocido espacio de debate será conducido por Paulo Vilouta hasta fin de mes

El próximo viernes 29 de abril, y luego de casi 10 años ininterrumpidos al aire, Intratables tendrá su última emisión. No será conducida por Alejandro Fantino, ya que el conductor dejó este jueves el programa. A partir de entonces, y hasta el 29, el programa de debates sobre la actualidad y la política será conducido por Paulo Vilouta, en su actual horario de 22 a 23.30. El nuevo conductor tiene amplia experiencia en ese rol ya que condujo el envío en más de una oportunidad, integrando así una lista que está formada por Santiago del Moro, Guillermo Andino, Alejandro Fantino y Fabián Doman.

Así, en su último programa, Alejandro Fantino decidió despedirse con elogios para sus compañeros: “en televisión pasa algo, por lo menos yo lo interpreto así, pasa algo que le pasa a un bailarín, un jugador de fútbol o a un jugador de tenis, yo vengo del mundo del periodismo deportivo y aparte soy una persona que ama el deporte, entonces, entiendo esta profesión un poco deportivamente”, expresó.

“¿Por qué digo lo del bailarín? Porque hoy pensaba que una vez, hablando con Maximiliano Guerra o con Julio Bocca, ellos me contaban que muchas veces pidieron ir a bailar al San Carlos de Nápoles, o al Bolshói, o a la Scala de Milán, o bailar en algún buen teatro en Londres, ni hablar del Colón. Y como tengo muchos amigos que son jugadores de fútbol, algunos han podido elegir equipos porque querían jugar en una ciudad o porque querían sentir lo que era jugar en ese equipo, en Europa o también acá. Intratables es eso, es un equipo de fútbol, es una institución, es como decir ‘juego al fútbol y me di el gusto de jugar en el Real Madrid o en el Barcelona, o en el Inter, en Boca o en River, pero es un equipo grande’”, continuó.

“Sepan que este programa no termina porque es una marca. Tal vez Intratables siga los fines de semana o el año que viene. Intratables tuvo un montón de conductores y uno mejor que otro. Yo soy solo una anécdota en este camino largo de 10 años”, señaló Fantino al remarcar que existe la posibilidad de un pronto regreso a la pantalla del ciclo periodístico.

Finalmente señaló: “llega Paulo Vilouta y se queda unos días; se quedan ellos y he sido muy feliz acá. El programa está ternado a los Martín Fierro, no por mí, pero un poco por todos nosotros. Hemos tenido una buena noche hoy. Gracias a toda la gente de Intratables y a ustedes que me han permitido conducir este tiempito. Espero que les haya gustado. Lo hice con mucho cariño e intenté hacerlo con la mayor profesionalidad que pude; si lo hice bien o mal, quedará en ustedes”, concluyó.