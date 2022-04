Boca le ganó a Central Córdoba en Santiago del Estero y respira Battaglia

Boca Juniors volvió a mostrar sus dos caras pero dio un buen paso hacia la clasificación a la fase final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, al vencer esta noche de visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero, 2 a 1, en partido de la duodécima fecha de la zona 2 del certamen.



Eduardo Salvio anotó los dos goles de Boca (2m PT y 38m ST). Renzo López, de penal, había empatado transitoriamente para el local (45m PT). El arquero "xeneixe" Javier García, figura junto con el goleador, le detuvo al propio López otro penal (21m PT).



Con la victoria (que le dio aire a su cuestionado DT, Sebastián Battaglia), Boca se afirmó en el segundo lugar de la zona 2 con 21 unidades; el líder es Estudiantes de La Plata, con 25.



El partido se jugó en el estadio Madre de Ciudades y contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez (Germán Delfino en el VAR).



Boca arrancó con todo, a tal punto que tardó apenas un minuto en generar la primera llegada de riesgo cierto y uno más para ponerse en ventaja. Las dos jugadas tuvieron los mismos protagonistas: Óscar Romero, Sebastián Villa y Eduardo Salvio.



En la primera Romero tocó para Villa, el colombiano escapó por la izquierda y envió el centro pasado y Salvio, entrando por el segundo palo, la tiró afuera con el arquero Toselli ya vencido.



En la segunda se invirtieron los dos primeros (Villa tocó para Romero y fue el paraguayo el del centro), pero Salvio no falló. En esos 120 segundos Boca fue ambicioso, casi aplastante, pero el 1-0 a favor, en lugar de darle confianza, operó en sentido contrario y volvió a ser el equipo desconcertante de las últimas jornadas.



Sbuttoni, que ganó en la altura tras un córner y cabeceó desviado, dio un primer aviso. A partir de allí Central Córdoba dominó y generó en proporción y Boca se sostuvo gracias a Javier García.



El arquero tapó primero un remate de Renzo López, después se jugó el cuerpo para salir a cortar una llegada en solitario de Riaño y enseguida voló hacia atrás para sacar hacia un costado un remate bombeado de González Metilli. Y si le faltaba algo para convertirse en figura, a los 21m le detuvo un penal a López (el árbitro cobró una falta de Marcos Rojo a instancias del VAR).



Esa decepción, la de desperdiciar una oportunidad inmejorable para alcanzar el empate que ya se merecía, desinfló al local, pero no fue suficiente para que Boca retomara el protagonismo, más allá de un remate del peruano Advíncula, cruzado y desde afuera del área, que se fue desviado por poco.



El partido cayó en un pozo y se llenó de imprecisiones. Pero cuando llegaba el descanso García cometió su único error en la etapa, le hizo falta a González Metilli dentro del área y, esta vez sí, Renzo López lo cambió por gol para poner un justo 1 a 1.



El "Ferroviario", impulsado por la igualdad, comenzó mejor el complemento, manejando la pelota, cubriendo los espacios en el medio y ganando las divididas, pero no hizo sufrir a Boca, que a partir de los 15 reaccionó y sí llegó con riesgo al arco rival.



Primero lo tuvo Benedetto tras un centro desde la izquierda de Villa; después entre Toselli y el palo impidieron el segundo gol visitante en un cabezazo de Aranda y más tarde otra vez el "Pipa" contó con una buena situación con un disparo desde adentro del área que se fue por arriba del travesaño. Había funcionado el cambio de Ramírez por el "Pulpo" González.



El equipo de Battaglia, así, fue edificando su superioridad sobre Central Córdoba y se volvió a poner en ventaja a falta de pocos minutos para el cierre, otra vez con un gol de Salvio, de cabeza, tras un centro de Villa. Entonces ya era otro Boca, el buen Boca, el candidato de siempre. Y se llevó, bien, los tres puntos.



En la próxima fecha, 13ra y penúltima de la primera fase de la Copa, Central Córdoba visitará a Godoy Cruz de Mendoza (lunes 2 de mayo desde las 19) y Boca recibirá en la Bombonera a Barracas Central (sábado próximo a partir de las 19).



Antes, el martes, Boca visitará a Corinthians de Brasil en San Pablo por la tercera fecha del grupo E de la Copa Libertadores.