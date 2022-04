“No hay tiempo para lamentarse”

En silencio Agustín Cardozo fue ganándose un lugar entre los titulares. Gorosito en el último mercado de pases pidió traerlo, lo conocía de su paso por Tigre, y el volante de 24 años desde hace varios partidos viene justificando su llegada y demostrando sus condiciones. Con tranquilidad y buen pie, el mediocampista se está transformando en una pieza importante en la mitad de la cancha, y ante Unión fue de lo mejor del Lobo.

Feliz por el triunfo y su rendimiento e ilusionado con poder ganar los dos partidos que quedan y esperar a ver qué pasa, Cardozo habló con este medio sobre el momento del equipo.

- Era a todo o nada con Unión. Seguían peleando o se despedían.

- Sí, la verdad es que necesitábamos mucho este triunfo, es muy importante para nosotros justamente por eso, para seguir en la pelea.

- Dependen de otros resultados, pero siguen en la pelea como decís.

- Sabemos y tenemos muy claro que no depende de nosotros. Tenemos que esperar otros resultados, pero nosotros sabemos que tenemos que ganar en estas dos fechas. Después se verá que pasa...

- El objetivo siempre fue entrar entre los cuatro de arriba, y no se apartan de eso.

- Seguro. Nuestro objetivo cuando empezó el campeonato era estar entre los cuatro primeros, tuvimos algunos partidos donde se nos hizo difícil, por suerte pudimos levantar. El equipo creo que encontró esos triunfos que necesitaba y ahora no queda otra que esperar estas dos fechas. Tenemos que estar de la mejor manera ganar estos dos partidos y después ver qué pasa.

- ¿Qué rescatás del equipo en este triunfo con Unión?

- Me parece que se vio mucho la entrega que tiene el equipo. Después, tal vez no tuvimos tantas situaciones claras como en otros partidos, pero siempre lo fuimos a buscar, erramos alguna que otra contra... Pero lo importante también es haber mantenido el arco en cero por segundo partido consecutivo, y eso es muy importante.

- Metieron un triunfo muy bueno 3-0 con Platense, derrotan a Unión, ¿duele más ahora esa derota con Sarmiento?

- Y sí... Obvio nos duele. Ni bien terminamos el partido con Sarmiento sentimos una bronca bárbara. Parece raro, pero después de ganarle a Platense nos dio más bronca todavía haber perdido con Sarmiento. Pero bueno,no hay tiempo para lamentarse, ahora nos tenemos que enfocar en estos dos partidos que quedan.

- Tuviste un muy buen partido. Estás teniendo la continuidad que todo futbolista pide.

- Sí, la verdad es que me vengo sintiendo bien. Creo que con continuidad todo se hace más fácil. Me siento bien físicamente también y eso es muy importante.

- Gorosito te conocía, ¿sentís que estás siendo ese jugador que Pipo conocía y quería?

- Ojalá que sí. Siempre tuve la confianza de el, obviamente me estaba costando un poco la adaptación al principio. Pero creo que de a poco, y con el correr de los partidos me estoy sintiendo cada vez mejor en todo sentido.

- Te sentís cómodo jugando delante de la línea de cuatro y con panorama del campo.

- Sí. Esa era mi posición en inferiores en Tigre, siempre me sentí cómodo jugando de cinco solo, pero también lo hé hecho de doble cinco y no tengo ningún problema. Hago lo que decida el técnico.

- Lo hacés con un jugador de experiencia como Alemán.

- Sí. La verdad que con Brahian nos entendemos muy bien, es un jugador con mucha experiencia que te ayuda mucho. Y me ayuda tanto a mí como a todos los chicos.

- Tenés hinchada propia. En cada partido tu familia está firme apoyándote.

- (Sonríe) Sím vienen todos. La verdad que mi familia está re contenta con el Club y yo obviamente también. Es lindo porque me están haciendo el aguante siempre. Están muy felices.

- El sueño de jugar en Primera, tener una continuidad, se te está dando.

- Por suerte sí, uno siempre tiene objetivos y con esa idea vine. Poder tener una continuidad, hacerme un nombre, y espero a medida que vaya pasando el tiempo pueda lograrlo.

- Sos tranquilo en una posición donde no hay demasiado tiempo para decidir.

- Sí, me gusta ser así, soy muy tranquilo. Me gusta ser la salida del equipo, me gusta pedirla, así que es mi estilo de juego desde siempre.