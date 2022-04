Provincia lanzó el programa "MESA", que busca garantizar la seguridad alimentaria de los chicos

El gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó esta tarde en el parque recreativo, deportivo y cultural Thevenet de Florencio Varela, el programa ‘Mesa Bonaerense’ que busca garantizar la seguridad alimentaria entre los sectores más vulnerables. Estuvieron presentes los ministros Juan Zabaleta, Andrés Larroque y la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel.

El Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) busca la institucionalización de la entrega de alimentos que se distribuyó durante la pandemia a las familias de los alumnos que acudían a los comedores que funcionaban en las escuelas, y complementará al Servicio Alimentario Escolar (SAE) por más de 16.000 millones de pesos.

Los fondos extra para el financiamiento de este programa provienen de Nación, a partir de la firma de dos convenios con el Ministerio de Desarrollo Social.

“Esto no se hubiera podido hacer sin la ayuda del gobierno nacional”, resaltó el Gobernador en medio de la interna en el oficialismo.



Asimismo manifestó: “Yo sé que hay quienes no lo entienden, que no están de acuerdo, que ideológicamente les duele, pero las escuelas de la provincia de Buenos Aires no solo imparten educación, sino que son el centro de la comunidad. Por eso ahí se acompaña, se da de comer, se crea ciudadanía”.

Y agregó: “Fíjense que no había forma de privar a los pibes que comían en las escuelas por la cuestión de la pandemia. Por primera vez iban a la escuela a buscar el módulo para seguir con los estudios, pero también iban a buscar el módulo de comida. La comunidad entera se dedicó a cuidar a su barrio, a su municipio y las familias de la provincia de Buenos Aires”.

Por último Kicillof dijo: “Hemos vivido ataques tremendos contra la salud pública, contra la vacunación, contra la educación y la escuela pública, contra el papel del Estado en la provincia de Buenos Aires. Les quiero decir que el compromiso del Estado bonaerense con el bienestar de nuestro pueblo es inclaudicable. Digan lo que digan, vamos a seguir trabajando por toda nuestra gente”.